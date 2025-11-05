Filmbe illő akció: drog-tengeralattjárót fogtak el az Atlanti-óceánon

A portugál rendőrség és haditengerészet több mint 1,7 tonna drogot foglalt le kedden,egy félig elmerülő, kezdetleges tengeralattjárón. A jármű Európa felé tartott az Atlanti-óceánon, hogy kábítószert csempésszen a kontinensre.

Fotó: Polyák Attila / Polyak Attila

Tengeralattjáróval akartak drogot csempészni

A járművet mintegy 1000 tengeri mérföldre Lisszabontól találták meg a portugál haditengerészet hajói, a brit és amerikai hatóságok támogatásával. A rossz idő és a hajó sérülékenysége miatt a tengeralattjárót nem tudták partra vontatni, így az végül elsüllyedt – írja a BBC. A rendőrségi akció során négy dél-amerikai férfit – két ecuadorit, egy venezuelait és egy kolumbiait – vettek őrizetbe.

Vítor Ananias, a portugál drogellenes rendőrség vezetője szerint a legénység különböző nemzetisége arra utal, hogy a művelet mögött nemzetközi bűnszervezet áll.

Hozzátette, hogy az ilyen akciók egyre gyakoribbak: idén márciusban például 6,5 tonna kokaint szállító hasonló hajót is elfogtak az Atlanti-óceánon.

Nagy drogfogás itthon is

Közben itthon is nagy drogfogás volt. Szombaton a Budapesti Rendőr-főkapitányság arról adott tájékoztatást, hogy 5000 adagnyi kábítószert találtak egy Budapesti kábítószer-kereskedő lakásában. Egy hetedik kerületi biztonsági őr is nála vásárolt drogot, mindketten lebuktak. A rendőrök egy 20 éves kecskeméti dílert is elkaptak, aki már hosszú ideje drogokkal kereskedett. Még a férfi alsóneműje is tele volt rózsaszín porral.