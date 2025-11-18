Külföldön rejtőzött a halottnak hitt drogcsempész – most csapdába csalták

Ecuador egyik legkeresettebb drogcsempészét fogták el Spanyolországban, miután évekkel korábban meghamisította a saját halálhírét és új személyazonossággal kezdett új életet. A műveletet Daniel Noboa ecuadori elnök jelentette be, aki szerint a sikeres letartóztatás fontos előrelépés a kartellek elleni küzdelemben - írja a ABC NEWS.

A spanyol rendőrség közös művelete vezetett a hírhedt drogcsempész letartóztatásához

Fotó: HANDOUT / Spanish National Police

Daniel Noboa elmondta, hogy Wilmer Chavarria – „Pipo” néven ismert – a dél-spanyolországi Málagában került rendőrkézre, a spanyol és az ecuadori hatóságok közös akciójában.

A férfit a Los Lobos nevű bűnszervezet vezetőjeként tartják számon, amelyet a közelmúltban az Egyesült Államok terrorszervezetként jelölt meg.

A kartell mintegy 8000 taggal rendelkezik, és több ecuadori politikai merénylethez, valamint a mexikói Jalisco Új Generációs Kartellel való együttműködéshez is kötik őket. A hatóságok szerint Pipo 2021-ben, a járvány időszakában játszotta meg halálát, majd Spanyolországba költözött, ahonnan drogküldeményeket irányított, gyilkosságokat rendelt el és zsarolással tartott sakkban aranybányákat Ecuadorban.

Hogyan buktatták le a drogcsempészt?

A hatóságok szerint Wilmer Chavarria egyre aktívabb lett Európában, és több kommunikációs csatornán keresztül is nyomot hagyott.

A spanyol rendőrség végül Málagában lokalizálta, majd egy gyors rajtaütéssel letartóztatta, amikor éppen elhagyta rejtekhelyét. A műveletet Daniel Noboa személyesen koordinálta Ecuadorból.

Miért költözött Spanyolországba a Los Lobos vezetője?

A nyomozás alapján Pipo azért választotta Spanyolországot, mert ott könnyebben tudott új személyazonosságot szerezni, illetve távolról irányíthatta a kartell műveleteit. A mediterrán ország fontos logisztikai pontnak bizonyult számára, ahonnan európai kapcsolatokat építhetett ki és drogszállítmányokat szervezhetett.

