Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor rendesen helyre tette Zelenszkijt

drogos

Fürdőkádba fulladt egy három hónapos csecsemő – drogos anyja okozta a halálát

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy kentuckyi édesanya, Amber Winstead bűnösnek vallotta magát gondatlanságból elkövetett emberölés miatt, miután meghalt a három hónapos kisfia. A drogos nő múlt héten állt bíróság elé, és beismerte, hogy miatta halt meg a fia.
Link másolása
Vágólapra másolva!
drogosédesanyacsecsemőhalálfulladás

A nő Louisville-ben egy moteleben a gyerekével együtt fürdött, de közben elaludt. A drogos édesanya elmondta, hogy kábítószert fogyasztott, majd elaludt a kádban írja a People.

drogos
A drogos nő elaludt a fürdőkádban.
Fotó: Unsplash

Amikor felébredt, a kisfia már nem élt – a baba megfulladt a fürdővízben. A rendőrség szerint a nő felelőtlensége és tudatmódosító szerek hatása vezetett a tragédiához.
Az ügy sokakat megrázott, és újra felhívta a figyelmet a kábítószer-használat veszélyeire a gyermeknevelésben. 

A nőt decemberben ítélik el, több év börtönbünetésre is számíhat. 

A történet szomorú példája annak, hová vezethet a függőség és a felelőtlenség együttesen.

Drogos szüleik miatt haltak meg a gyerekek

Egy másik megrázó esetről korábban számoltunk be. Egy 28 éves nő bezárta a forró autóba a négyéves gyerekét és a barátaival végignézték, ahogy a gyerek haldoklik. A rendőrség a kocsiban többfajta drogot, illetve használatukhoz szükséges kelléket találtak, a fiú és az anya holmijai közt néhány tűt is leltek.

Atlantában is elképesztő dolgot művel a gyerekével egy bedrogozott nő. Egy hétéves gyereket találtak meghalva egy kocsiban. A gyermek feje az autó hátsó ablakába szorult, miközben a bedrogozott anyja eszméletlenül feküdt a vezetőülésben.

 

 


 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!