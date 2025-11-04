Fürdőkádba fulladt egy három hónapos csecsemő – drogos anyja okozta a halálát

A nő Louisville-ben egy moteleben a gyerekével együtt fürdött, de közben elaludt. A drogos édesanya elmondta, hogy kábítószert fogyasztott, majd elaludt a kádban – írja a People.

A drogos nő elaludt a fürdőkádban.

Fotó: Unsplash

Amikor felébredt, a kisfia már nem élt – a baba megfulladt a fürdővízben. A rendőrség szerint a nő felelőtlensége és tudatmódosító szerek hatása vezetett a tragédiához.

Az ügy sokakat megrázott, és újra felhívta a figyelmet a kábítószer-használat veszélyeire a gyermeknevelésben.

A nőt decemberben ítélik el, több év börtönbünetésre is számíhat.

A történet szomorú példája annak, hová vezethet a függőség és a felelőtlenség együttesen.

Drogos szüleik miatt haltak meg a gyerekek

Egy másik megrázó esetről korábban számoltunk be. Egy 28 éves nő bezárta a forró autóba a négyéves gyerekét és a barátaival végignézték, ahogy a gyerek haldoklik. A rendőrség a kocsiban többfajta drogot, illetve használatukhoz szükséges kelléket találtak, a fiú és az anya holmijai közt néhány tűt is leltek.

Atlantában is elképesztő dolgot művel a gyerekével egy bedrogozott nő. Egy hétéves gyereket találtak meghalva egy kocsiban. A gyermek feje az autó hátsó ablakába szorult, miközben a bedrogozott anyja eszméletlenül feküdt a vezetőülésben.



