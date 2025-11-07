A Karib-tengeren az Egyesült Államok hadserege célzott csapást hajtott végre egy drogszállító hajó ellen, amelyet egy terrorista szervezet használt kábítószer-kereskedelemre. Pete Hegseth védelmi miniszter közölte, hogy a műveletet Donald Trump elnök utasítására hajtották végre. Az akció során amerikai katonák nem sérültek meg.
Újabb amerikai csapás egy drogszállító hajó ellen
A támadás nemzetközi vizeken történt, ahol az amerikai haderő egy kábítószer-kereskedelemre használt hajót semmisített meg. A fedélzeten tartózkodó három személy – akiket Hegseth „narkóterroristáknak” nevezett – életét vesztette. A drogszállító hajó célzott csapással semmisült meg, miután az amerikai hírszerzés információi szerint a szervezet drogterjesztő hálózatot működtetett a térségben.
Pete Hegseth védelmi miniszter megerősítette, hogy a hadügyi beavatkozást Donald Trump elnök rendelte el. Hegseth kijelentette, hogy a támadás a kábítószer-kereskedelem és a nemzetközi narkóterrorizmus elleni hadművelet része. Az Egyesült Államok így tovább erősíti jelenlétét a Karib-tengeren a hasonló tevékenységek megfékezésére – az esetről beszámot a Lenta.ru orosz hírportál.
Az Egyesült Államok küzdelme a kábítószer-kereskedelem ellen
A drogszállító hajó elleni akció egyértelmű üzenet a régió kábítószer-hálózatainak: az Egyesült Államok nem tűri a határain túl zajló narkótevékenységeket. A védelmi miniszter szerint ez csak a kezdet, és további műveletek várhatók a térségben. Az Egyesült Államok katonai jelenléte a Karib-tengeren ezzel tovább erősödik, miközben Washington a nemzetközi drogkereskedelem elleni küzdelmet stratégiai prioritásnak tekinti.