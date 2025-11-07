A Karib-tengeren az Egyesült Államok hadserege célzott csapást hajtott végre egy drogszállító hajó ellen, amelyet egy terrorista szervezet használt kábítószer-kereskedelemre. Pete Hegseth védelmi miniszter közölte, hogy a műveletet Donald Trump elnök utasítására hajtották végre. Az akció során amerikai katonák nem sérültek meg.

Drogszállító hajók ellen vezényeltek több amerikai hajót a Karib-térségbe (A kép egy hadgyakorlat során készült, melyben amerikai és egyiptomi hajó is részt vettek, még évekkel ezelőtt, de a képen látható hajó jelenleg részt vesz a Karib-tengeren zajló műveletekben)

Fotó: THEOPLIS STEWART II / United States Naval Forces Centr

Újabb amerikai csapás egy drogszállító hajó ellen

A támadás nemzetközi vizeken történt, ahol az amerikai haderő egy kábítószer-kereskedelemre használt hajót semmisített meg. A fedélzeten tartózkodó három személy – akiket Hegseth „narkóterroristáknak” nevezett – életét vesztette. A drogszállító hajó célzott csapással semmisült meg, miután az amerikai hírszerzés információi szerint a szervezet drogterjesztő hálózatot működtetett a térségben.

As we’ve said before, vessel strikes on narco-terrorists will continue until their the poisoning of the American people stops.



Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist… pic.twitter.com/gQF9LpSjqD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 7, 2025

Pete Hegseth védelmi miniszter megerősítette, hogy a hadügyi beavatkozást Donald Trump elnök rendelte el. Hegseth kijelentette, hogy a támadás a kábítószer-kereskedelem és a nemzetközi narkóterrorizmus elleni hadművelet része. Az Egyesült Államok így tovább erősíti jelenlétét a Karib-tengeren a hasonló tevékenységek megfékezésére – az esetről beszámot a Lenta.ru orosz hírportál.

Az Egyesült Államok küzdelme a kábítószer-kereskedelem ellen

A drogszállító hajó elleni akció egyértelmű üzenet a régió kábítószer-hálózatainak: az Egyesült Államok nem tűri a határain túl zajló narkótevékenységeket. A védelmi miniszter szerint ez csak a kezdet, és további műveletek várhatók a térségben. Az Egyesült Államok katonai jelenléte a Karib-tengeren ezzel tovább erősödik, miközben Washington a nemzetközi drogkereskedelem elleni küzdelmet stratégiai prioritásnak tekinti.