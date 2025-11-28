Ethan Hawke őszintén beszélt Philip Seymour Hoffman drogtúladagolásáról

Ethan Hawke a napokban ismerősen fájdalmas emlékeket idézett fel Philip Seymour Hoffman drogtúladagolásával kapolatban. A színész hangsúlyozta, hogy Hoffman életét nem a tragédia határozta meg, hanem az a rengeteg erő, tehetség és kitartás, amelyet karrierje során megmutatott. Hawke szerint kollégája nap mint nap küzdött a józanságáért, és halála reggelén is gyűlésre tartott. Beszéde egyszerre volt személyes, őszinte és mélyen emberi.

Philip Seymour Hoffman – a legendás színész drogtúladagolásban halt meg Fotó: UNITED ARTISTS / SONY PICTURES C / Collection ChristopheL via AFP

Drogtúladagolás: Philip Seymour Hoffman halála és a sztár mögötti ember

Ethan Hawke meghatottan beszélt arról, hogy Philip Seymour Hoffman minden nap igyekezett felülkerekedni függőségén. Kiemelte: Hoffman komolyan vette józanságát, és éveken át napról napra dolgozott érte. Szavai szerint

egy napot elveszített, de húsz éven át minden másikat megnyert,

utalva arra, hogy a tragikus végkimenetel nem tüntetheti el az előtte álló hosszú, fegyelmezett időszakot.

A színész 2014-ben halt meg kábítószer-túladagolásban. A legendás színész halála világszerte sokkolta a rajongókat és kollégákat. Hawke szerint azonban nem szabad kizárólag a végzetes napra koncentrálni. Úgy véli, Hoffman halála nem képes eltörölni azt a tehetséget és emberi mélységet, amit egész életében képviselt.

Ethan Hawke számára barátja nem egy tragikus életű színész volt, hanem egy kivételes művész, aki nap mint nap küzdött saját határaival.

Miért tartja Ethan Hawke különösen fontosnak Philip Seymour Hoffman örökségét?

Hawke arra is rámutatott, hogy sok tehetséges ember tűnt el hasonló körülmények között. Philip Seymour Hoffman halála szerinte azért érint mindenkit mélyen, mert a nyilvánosság előtt élt, és esendősége is látható volt. A színész úgy érzi, barátja története emlékeztet arra, milyen vékony határ húzódik győzelem és bukás között, még a legnagyobb sztárok életében is – írja a The Independent.

Charlie Sheen: szex, drogok és szégyen

A hollywoodi színész a Netflix új dokumentumfilmjében bevallotta, hogy mennyire szégyelli drogfüggőségét. A filmben szerepelnek Charlie Sheen exfeleségei, lánya Lola, színésztársa Jon Cryer, barátja Sean Penn, testvére Ramon és még a drogdílere is.