Német „szupercápa”: mesterséges intelligenciával működő drón védi a tengert

Egy német gyártású, csúcstechnológiás víz alatti drón új lehetőségeket nyit a Balti-tenger biztonságában. A Greyshark drón feladata a kritikus infrastruktúra védelme, ellenséges kémek felderítése és a tengeri területek folyamatos megfigyelése. A drón már sikeresen teljesített próbautakat a Damp környéki vizeken – tájékoztat a Bild.

Csúcstechnológiás drónok védik a Balti-tengert – Fotó: FRANK MOLTER / DPA

Csúcstechnológiás víz alatti drónok a Balti-tengerben

A Greyshark akár nyolc méter hosszú és 4,5 tonnás, hidrogénmeghajtásának köszönhetően hetekig képes üzemelni tankolás nélkül.

A Foxtrot változat akár négy hónapos küldetésre is alkalmas, ami 10 000 tengeri mérföldes hatótávot jelent.

A drón valós időben dolgozza fel a szárazföldi, tengeri és légi egységektől érkező adatokat, így a katonák minden működő rendszerből származó információt felhasználhatnak a gyors döntéshozatalhoz.

A Greyshark 17 csúcstechnológiás szenzort kombinál, és mesterséges intelligencia segítségével valós időben elemzi a környezetet, felismerve az ellenséges objektumokat.

A rendszer képes több drónból álló rajokban is működni, így növelve a felderítés hatékonyságát és a tengeri biztonságot.

Markus Beer, az Euroatlas értékesítési vezetője szerint a drón jövőre kerülhet sorozatgyártásba, és már most vannak érdeklődők a modellre, amelynek előállítása kétszámjegyű millió eurós nagyságrendű. A Greyshark és hasonló drónok megjelenése azt mutatja, hogy a modern hadviselés egyre inkább az autonóm, digitálisan összekapcsolt és MI-vezérelt rendszerek felé mozdul.

