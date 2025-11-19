Mindenkit meglepett, amit Dua Lipa vőlegénye mondott – erre senki nem számított

Hírlevél

2025. november 19.
A rajongók sem térnek magukhoz attól, ahogyan a brit színész beszélt közös életükről. Dua Lipa párja minden eddiginél őszintébb részleteket árult el kapcsolatukról.
Dua Lipa újra a reflektorfénybe került, amikor Brazíliában, Rio de Janeiróban vacsorázott egy merész, fehérnemű-inspirálta fűzőfelsőben. Az énekesnő mostanában nemcsak stílusa és karrierje, hanem magánélete miatt is a média érdeklődésének középpontjában áll – írja a Daily Mail.

British-Albanian singer-songwriter Dua Lipa (R) and British actor Callum Turner arrive for the 2025 Met Gala at the Metropolitan Museum of Art on May 5, 2025, in New York. The Gala raises money for the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute. The 2025 Met Gala is themed "Tailored for You," aligning with the Costume Institutes exhibition, "Superfine: Tailoring Black Style," set to open to the public on May 10. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Dua Lipa
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Dua Lipa és Callum Turner kapcsolata: szerelem a nyilvánosság árnyékában

Magánélete különösen a figyelem középpontjában van: vőlegénye, Callum Turner nemrég nyíltan mesélt kapcsolatukról. 

Egyáltalán nem nehéz a kapcsolatunk a nyilvánosság előtt – a világ legegyszerűbb dolga, tényleg

– mondta Turner. Hozzátette, csak az zavarja, amikor valaki titokban próbálja őket fotózni, de összességében az emberek „hihetetlenül tisztelettudóak és nagylelkűek”.

A pár 2024 januárjában kezdett randizni, és idén nyáron jelentették be eljegyzésüket. Callum részletesen mesélt az első találkozásukról is: egy közös barát születésnapi buliján egymás mellett ülve fedezték fel, hogy ugyanazt a regényt olvassák, és azonnali kapcsolat alakult ki köztük.

A filmváltozatban az ég felé nézek, és azt mondom: hallak. Értelek. A jelek hangosak, ne aggódj. És ez volt az első pillanat

– idézte fel Turner.

Dua Lipa karrierje is elképesztő sikereket hozott: nemrég a Heat Rich List 2025 élére került, 129 millió fontos (kb. 56 milliárd forintos) vagyonnal.

Mi Dua Lipa és Callum Turner titka?

Dua Lipa és párja nemrég beszámolt a filmbe illő történetről: évekig elkerülték egymást, noha többször is ugyanazokon a bulikon jártak, sőt, sokszor csak perceken múlt, hogy találkozzanak. Amikor végül Los Angelesben mégis találkoztak, a pillanat szinte túl tökéletes volt, hogy igaz legyen. 

Betörtek Dua Lipához?

Az Origo korábban beszámolt a kellemetlen incidensről, ami egy chilei nyaralás során történt az énekesnővel. Dua Lipa hotelszobájába betörtek, halálra rémisztve a sztárt.

 

