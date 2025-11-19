Mindenkit meglepett, amit Dua Lipa vőlegénye mondott – erre senki nem számított

Dua Lipa újra a reflektorfénybe került, amikor Brazíliában, Rio de Janeiróban vacsorázott egy merész, fehérnemű-inspirálta fűzőfelsőben. Az énekesnő mostanában nemcsak stílusa és karrierje, hanem magánélete miatt is a média érdeklődésének középpontjában áll – írja a Daily Mail.

Dua Lipa

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Dua Lipa és Callum Turner kapcsolata: szerelem a nyilvánosság árnyékában

Magánélete különösen a figyelem középpontjában van: vőlegénye, Callum Turner nemrég nyíltan mesélt kapcsolatukról.

Egyáltalán nem nehéz a kapcsolatunk a nyilvánosság előtt – a világ legegyszerűbb dolga, tényleg

– mondta Turner. Hozzátette, csak az zavarja, amikor valaki titokban próbálja őket fotózni, de összességében az emberek „hihetetlenül tisztelettudóak és nagylelkűek”.

A pár 2024 januárjában kezdett randizni, és idén nyáron jelentették be eljegyzésüket. Callum részletesen mesélt az első találkozásukról is: egy közös barát születésnapi buliján egymás mellett ülve fedezték fel, hogy ugyanazt a regényt olvassák, és azonnali kapcsolat alakult ki köztük.

A filmváltozatban az ég felé nézek, és azt mondom: hallak. Értelek. A jelek hangosak, ne aggódj. És ez volt az első pillanat

– idézte fel Turner.

Dua Lipa karrierje is elképesztő sikereket hozott: nemrég a Heat Rich List 2025 élére került, 129 millió fontos (kb. 56 milliárd forintos) vagyonnal.

Mi Dua Lipa és Callum Turner titka?

Dua Lipa és párja nemrég beszámolt a filmbe illő történetről: évekig elkerülték egymást, noha többször is ugyanazokon a bulikon jártak, sőt, sokszor csak perceken múlt, hogy találkozzanak. Amikor végül Los Angelesben mégis találkoztak, a pillanat szinte túl tökéletes volt, hogy igaz legyen.

Betörtek Dua Lipához?

Az Origo korábban beszámolt a kellemetlen incidensről, ami egy chilei nyaralás során történt az énekesnővel. Dua Lipa hotelszobájába betörtek, halálra rémisztve a sztárt.