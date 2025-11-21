Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Dubai Air Show

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

2 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lezuhant egy indiai HAL Tejas vadászgép csütörtök délután egy bemutatón. A pilóta meghalt, a repülőtér fölé sűrű fekete füst szállt fel a Dubai Air Show-n.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dubai Air Showbalesetvadászrepülőgép

Egy indiai vadászrepülőgép zuhant le péntek délután az Egyesült Arab Emírségekben zajló Dubai Air Show-n. A Indian Air Force hadrendjébe tartozó HAL Tejas típusú gép 14:10 (körül) helyi idő szerint veszítette el az irányítást bemutató repülése közben, és a dubaji Al Maktoum nemzetközi repülőtér területén csapódott be. A gömbszerű lángnyelvet és fekete füstoszlopot rengeteg néző látt a Dubai Air Show-n - írja az AP News.

Dubai Air Show, Indian Air Force's HAL Tejas performs is performing a display flight at Al-Maktoum International Airport during the Dubai Airshow 2025 in Dubai on November 20, 2025. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)
Lezuhant egy indiai HAL Tejas vadászgép csütörtök délután a Dubai Air Show  - Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

A baleset utáni percekben azonnal riadót fújtak: szirénák szólaltak meg, mentő- és tűzoltóegységek vonultak a helyszínre. 

A hatóságok közlése szerint egyelőre nem tisztázott, hogy a pilóta katapultált-e vagy sérült-e meg

 - írja a Times of India.

Frissítés: Azóta kiderült, hogy a pilóa meghalt.

A szervezők szerint az eset a dubaji légiszalon utolsó napján történt, ahol különös figyelem övezte a vadászprogramokat. A HAL Tejas bemutatórepülése közben következett be a tragédia – a gép egy display repülés részeként mutatkozott be a publikum előtt - írja az India Today.

Az ügy kivizsgálása megindult: a szervezők és az indiai védelmi partnerek is vizsgálják, hogy műszaki hiba, emberi mulasztás vagy komponens-hiba vezetett-e a balesethez. 

Mindeközben az indiai kormány cáfolta azt a szociális médiában keringő állítást, hogy olajszivárgás lett volna a gépben - írja az Economic Times.

A jelenleg elérhető információk alapján nincs hivatalos jelentés további sérültekről a közönség soraiban – azonban az esemény nagyszámú néző előtt zajlott, így különösen érzékeny lehet a nemzetközi visszhang. A vizsgálat eredménye várhatóan több nap elteltével válik ismertté.

Látványos képeken a Dubai Air Show

Az Origo korábban látványos galériát készített a bemutatóról, ami a képre kattintva látható:

Dubaj Airshow, DubajAirshow
Dubaj Airshow, DubajAirshow
Dubaj Airshow, DubajAirshow
Dubaj Airshow, DubajAirshow
Dubaj Airshow, DubajAirshow
Dubaj Airshow, DubajAirshow
Dubaj Airshow, DubajAirshow
Dubaj Airshow, DubajAirshow
Dubaj Airshow, DubajAirshow
Dubaj Airshow, DubajAirshow
Dubaj Airshow, DubajAirshow
Dubaj Airshow, DubajAirshow
Dubaj Airshow, DubajAirshow
Dubaj Airshow, DubajAirshow
Dubaj Airshow, DubajAirshow
Dubaj Airshow, DubajAirshow
Dubaj Airshow, DubajAirshow
Dubaj Airshow, DubajAirshow
Dubaj Airshow, DubajAirshow
Dubaj Airshow, DubajAirshow
Dubaj Airshow, DubajAirshow
Dubaj Airshow, DubajAirshow
Dubaj Airshow, DubajAirshow
Dubaj Airshow, DubajAirshow
Dubaj Airshow, DubajAirshow
Dubaj Airshow, DubajAirshow
Dubaj Airshow, DubajAirshow
Galéria: Dubaji Légibemutató 2025
1/27
Az Egyesült Arab Emírségek Légierő és Légvédelem műrepülő csapatának, a Fursan Al Emaratnak a tagjai az új kínai Hongdu L-15 "Falcon" fejlett kiképző repülőgéppel repülnek

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!