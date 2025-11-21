Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Egy indiai vadászrepülőgép zuhant le péntek délután az Egyesült Arab Emírségekben zajló Dubai Air Show-n. A Indian Air Force hadrendjébe tartozó HAL Tejas típusú gép 14:10 (körül) helyi idő szerint veszítette el az irányítást bemutató repülése közben, és a dubaji Al Maktoum nemzetközi repülőtér területén csapódott be. A gömbszerű lángnyelvet és fekete füstoszlopot rengeteg néző látt a Dubai Air Show-n - írja az AP News.

Lezuhant egy indiai HAL Tejas vadászgép csütörtök délután a Dubai Air Show - Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

A baleset utáni percekben azonnal riadót fújtak: szirénák szólaltak meg, mentő- és tűzoltóegységek vonultak a helyszínre.

A hatóságok közlése szerint egyelőre nem tisztázott, hogy a pilóta katapultált-e vagy sérült-e meg

- írja a Times of India.

Frissítés: Azóta kiderült, hogy a pilóa meghalt.

VIDEO | Dubai: A Tejas fighter jet taking part in the Dubai Air Show nosedived during an aerial display and crashed this afternoon. The HAL-manufactured aircraft went down around 02:10 pm local time while performing manoeuvres in front of a large audience. An official statement… pic.twitter.com/9MfLJgYeen — Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2025

A szervezők szerint az eset a dubaji légiszalon utolsó napján történt, ahol különös figyelem övezte a vadászprogramokat. A HAL Tejas bemutatórepülése közben következett be a tragédia – a gép egy display repülés részeként mutatkozott be a publikum előtt - írja az India Today.

Az ügy kivizsgálása megindult: a szervezők és az indiai védelmi partnerek is vizsgálják, hogy műszaki hiba, emberi mulasztás vagy komponens-hiba vezetett-e a balesethez.

Mindeközben az indiai kormány cáfolta azt a szociális médiában keringő állítást, hogy olajszivárgás lett volna a gépben - írja az Economic Times.

A jelenleg elérhető információk alapján nincs hivatalos jelentés további sérültekről a közönség soraiban – azonban az esemény nagyszámú néző előtt zajlott, így különösen érzékeny lehet a nemzetközi visszhang. A vizsgálat eredménye várhatóan több nap elteltével válik ismertté.

