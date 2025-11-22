Súlyos tízezreket spórolhat meg ezzel a trükkel, ha eldugul a WC-je

A módszer annyira egyszerű, hogy szinte hihetetlen, eddig miért nem beszélt róla senki. Pedig már több százezren alkalmazzák világszerte – sikerrel, s csupán egy háztartási frissentartó fóliára van szükség, ha dugulást észlel, hívta fel a figyelmet a Focus.

Szakember nélkül is megszüntethető egy remek eljárással a dugulás

Fotó: Shutterstock

Így működik a „fóliás megoldás”, ha dugulása van

1. Fedje le a WC-t frissentartó fóliával

A teljes WC-nyílást gondosan ragassza körbe, úgy, hogy a fólia légmentesen zárjon. A lényeg, hogy ne tudjon levegő kiszökni.

2. Nyomja meg a lehúzót

A víz nyomása alatt a fólia kidomborodik – ez teljesen normális. A WC-ben ilyenkor túlnyomás keletkezik.

3. Nyomja vissza a fóliát

Amikor a fólia felfúvódik, elég egy határozott, lefelé irányuló nyomás. A keletkező erős nyomásváltozás ugyanúgy hat, mint egy WC-pumpa, és a legtöbb kisebb dugulást azonnal feloldja.

A víz és a levegő nyomása együtt olyan erőt fejt ki, amely a lerakódásokat kimozdítja a helyükről. Mindezt vegyszerek, szerszámok, és ami a legjobb: méregdrága szerelő nélkül érhetjük el.

Így előzheti meg, hogy újra elduguljon a toalett

A szakértők szerint a legtöbb dugulást az okozza, hogy emberek olyan dolgokat húznak le, amelyek nem a WC-be valók. Ilyenek például a nedves törlők, a higiéniai termékek, az ételmaradékok, a zsíros vagy olajos hulladékok. Ezek a csatornában kemény lerakódásokat képeznek, amelyek később komolyabb duguláshoz vezethetnek.

Ezzel a trükkel is megoldható a dugulás

Az Origón nyáron írtunk arról, hogy sok otthonban előfordul, hogy a lefolyó kellemetlen szagokat áraszt vagy nehezen vezeti le a vizet. A só hatékony házi praktika, amely egyszerre segít a szagok megszüntetésében és a dugulások megelőzésében. Ez az egyszerű, olcsó és biztonságos megoldás ráadásul szinte minden háztartásban elérhető.

