Edzés: ezért érzi úgy, hogy örökké tart — a tudomány elmagyarázta a rejtélyt

Az edzés során nem csak a testünk dolgozik keményen – az agyunk is. Amikor futunk, szobakerékpározunk vagy nagy intenzitású mozgást végzünk, az időérzékelésünk valóságosan eltorzulhat, és hosszabbnak tűnhet, mint amennyi ténylegesen eltelt.

Edzés: nem csak a teste dolgozik — az agya is trükközik az idővel

Fotó: Pexels

Edzés közben megváltozik az idő – és nem csak képzeljük

Az Egészségkalauzban megjelent beszámoló szerint az emberek átlagosan 8–9%-kal hosszabbnak érzékelik az időt fizikai terhelés alatt.

A vizsgálatban részt vevő 33 önkéntes egy 4000 méteres szobakerékpáros távot teljesített, majd meg kellett becsülniük, mennyi idő telt el 30 másodperc alatt.

A kutatás kimutatta:

a torzulás fizikai túlterheléshez köthető

egyedül és versenyzővel edzve is jelentkezett

előtte és utána eltűnt

Miért „nyúlik meg” az idő edzés közben?

Az agy edzés alatt fokozottan figyeli a testből érkező jeleket, így több információt dolgoz fel rövidebb idő alatt. A szívverés, légzés és izomfeszülés túl intenzív tudatosulása miatt az agy úgy érzékeli, mintha több idő telt volna el — ez egy valós neurológiai illúzió.

A kutatók szerint ez olyan, mintha az agyunk „meghajlítaná az időt” – így

egy fél perc edzés közben akár egy örökkévalóságnak is tűnhet.

Mit jelent ez a sportolók számára?

Ha tisztában vagyunk azzal, hogy az időérzékelés edzés közben eltorzulhat, könnyebben elkerülhető a túlhajtás és jobban beoszthatjuk az energiánkat.

A fitnesztechnológia – például az okosórák és tempóvonalak – segíthet a reális visszajelzések fenntartásában.

