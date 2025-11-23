Sokan hiszik, hogy egészségesen reggeliznek, mutatjuk a valóságot

Évtizedek óta ismételgetik, hogy elengedhetetlen az egészséges reggeli, mégis a kutatások évek óta egymásnak ellentmondó eredményeket hoznak. A német táplálkozási szakértő, Uwe Knop rendszeresen bemutatja előadásain, mennyire bizonytalan a reggelizéssel kapcsolatos tudományos háttér. Egyik cikk azt állítja, a reggeli véd az elhízástól, a másik szerint nincs semmilyen hatása. A valóság: senki nem tudja biztosan, mi igaz – írja Focus.

Az egészséges reggeli mindenkinél más: lehet müzli, kenyér vagy akár egy tál forró leves is. Fotó:Illusztráció/Unplash

Mi számít valójában egészséges reggelinek?

A válasz egyszerű: az, ami önnek működik.

A tested kronobiológiája — vagyis hogy inkább pacsirta vagy bagoly típus — jobban meghatározza a reggelizési igényt, mint bármilyen trend vagy diéta.

1. Baglyoknak lehet, hogy a legjobb, ha nincs reggeli

Sokan délelőtt egyáltalán nem éhesek. Számukra teljesen rendben van, ha nem reggeliznek, és csak később esznek először.

2. A pacsirták azt egyék, amitől jól érzik magukat

Akinek korán megjön az étvágya, annak tökéletesen megfelel a müzli, kenyér, tojás, gyümölcs, sőt akár egy tál forró, csípős leves is.

A tudomány jelen állása szerint nincs bizonyíték arra, hogy bármelyik étel „jobb” lenne a másiknál. A legjobb egészséges reggeli az, amitől jól lehet lakni, és energiát ad.

Fontos a reggelizés, de nem mindegy, hogy mit eszünk

Sokan kihagyják, pedig a nap első étkezése kulcsszerepet játszik a közérzetünkben és teljesítményünkben. A megfelelő reggeli nemcsak energiát ad, hanem segít a vércukorszint egyensúlyban tartásában is. De vajon melyik reggeli a legegészségesebb, és melyiket jobb elkerülni?

