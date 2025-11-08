Az egészséges táplálkozás is lehet veszélyes: sárgarépa végzett egy brit tudóssal

Dr. Basil Brown, a dél-londoni Croydonban élő brit tudós és táplálkozástudós az egészséges táplálkozás elkötelezett híveként vált ismertté. Meggyőződése volt, hogy a természetes ételek és a vitaminok korlátlanul jótékonyak, és képesek megőrizni a test tökéletes működését. Ám saját kísérlete, amely az egészség megőrzését célozta, végül tragédiába torkollott – számol be a Daily Star.

Túlzásba vitt egészséges táplálkozás lett a brit tudós veszte - Fotó: Unsplash

Az egészséges táplálkozásnak is vannak határai

Dr. Brown éveken át hirdette a természetes ételek és vitaminok előnyeit: előadásokat tartott és sokakat ösztönzött arra, hogy hagyják ki az étrendjükből a feldolgozott ételeket. Meggyőződése volt, hogy a vitaminok és a természetes élelmiszerek nagy dózisban képesek megtisztítani a szervezetet és megakadályozni a betegségeket. Ez a meggyőződés azonban a vesztévé vált.

A tudós tíz nap alatt körülbelül tíz gallon (csaknem 38 liter) sárgarépalevet ivott meg, és mellette koncentrált A-vitamin-tablettákat is szedett. A célja az volt, hogy növelje energiáját és erősítse szervezetét.

Az eredmény viszont tragikus lett: a túlzott vitaminbevitel A-vitamin-mérgezést okozott, amely súlyosan károsította a máját, és többszervi elégtelenséghez vezetett.

Az orvosi vizsgálat szerint Brown mája olyan mértékben roncsolódott, mint egy krónikus alkoholistáé.

Bőre sárgás-narancssárgává vált – ez a karotin-felhalmozódás egyértelmű jele volt. A halottkém 1974-es megállapítása szerint Brown halálának oka: sárgarépalé-függőség. A tudós után története figyelmeztető példaként vonult be az orvostörténelembe: bizonyítékként arra, hogy még a legegészségesebbnek tartott ételek és vitaminok is halálossá válhatnak, ha mértéktelenül fogyasztjuk őket.

Miért együnk sárgarépát?

A sárgarépa rendkívül értékes táplálék, amely számos egészségügyi előnnyel bír. A répa segíthet a látás javításában, támogatja a szív- és érrendszert, erősíti az immunrendszert, és emésztésünknek is jót tesz. Fő értéke a béta-karotin, amely a szervezetben A-vitaminná alakul, és többek között elengedhetetlen a jó látáshoz.