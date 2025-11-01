Egyensúly, stabilitás és izomerő – ezek árulkodnak arról, milyen az egészségi állapota. Az úgynevezett „Öregember-teszt” egy gyors és egyszerű módszer, amellyel pillanatok alatt kiderül, mennyire erősek a lábizmai, és milyen a koordinációja – írja a Focus.de.

Ezzel a pár perces teszttel kiderítheti, milyen az egészségi állapota

Öregember-teszt az egészségi állapot felmérésére:

Álljon fel egyenesen, és emelje meg az egyik lábát körülbelül 10 centiméterre a talajtól. Próbálja megtartani az egyensúlyát, ameddig csak tudja.

Ha legalább tíz másodpercig sikerül stabilan megállnia, jó eséllyel rendben van az egészségi állapota ezen a téren.

Kutatások szerint azok, akik nem tudják ezt a pozíciót megtartani, nagyobb eséllyel szenvednek el eséseket, és általában gyengébb fizikai állapotban vannak.

Miért számít ennyire az egyensúly?

Az egyensúly megtartása nem pusztán ügyességi kérdés, az egyik legjobb jelzője a szervezet általános állapotának. Az életkor előrehaladtával a test stabilitása fokozatosan csökken, a koordináció romlik, ami növeli az elesések és sérülések kockázatát. Ha a teszt nem sikerül, az figyelmeztető jel: ideje fejleszteni az izomerőt és az egyensúlyt.

A jó egészségi állapot szorosan összefügg a stabil testtartással. Akiknek erős a törzsizomzata és jó a koordinációja, általában egészségesebb szív- és érrendszerrel, jobb izomerővel és nagyobb mozgékonysággal rendelkeznek. Az egy lábon állás képessége nemcsak a fizikai stabilitást mutatja, hanem az idegrendszer hatékony működését is.

Egészséges reggeli a fittségért

Sokan nem tudják, mennyi káros szokás kapcsolódik a nap első étkezéséhez. Az egészséges reggeli azonban sokkal fontosabb, mint gondolnánk. A szakértők régóta figyelmeztetnek, hogy a reggeli elengedhetetlen része az egészséges életmódnak. Az sem mindegy azonban, hogy mikor étkezünk először és mit eszünk: az egészséges reggeli elengedhetetlen a bélrendszer megfelelő működéséhez és az energiaszint fenntartásához.

Egy veterán sprinter titka az örök fiatalsághoz

Emma Mazzenga veterán sprinter 92 évesen alig több mint 50 másodperc alatt futja le a 200 méteres távot. Titka az egyszerű, de következetes életmód, a mindennapi mozgás, még ha ez csak egy könnyű séta is. A mediterrán étrendet követi, kevés húst eszik sok zöldséggel.