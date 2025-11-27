Ez a különleges égi jelenség feladja a leckét a tudósoknak

A különös, UFO-szerű alakzatú égi jelenségről ismét a helyi fotós, Valter Binotto készített felvételt, aki szerint a több mint 200 kilométer átmérőjű gyűrű mindössze ezredmásodpercig volt látható – írja a Daily Mail.
Ritka égi jelenség
Szakértők szerint a fényjelenség egy rendkívül ritka, csak a ’90-es években felfedezett atmoszférikus folyamat, az úgynevezett ELVE, egy olyan vörös fényfelvillanás, amelyet extrém erejű villámok elektromágneses impulzusa vált ki.
A ritkaságszámba menő jelenséget csak speciális, nagy sebességű kamerával lehet megörökíteni, és Binotto szerint óriási szerencse kellett hozzá, hogy újra sikerült lencsevégre kapnia. A fénygyűrűt egyébként nem Possagno felett kialakuló vihar okozta, hanem egy több száz kilométerrel arrébb tomboló zivatar elektromos kisülése.
A tudósok továbbra is vizsgálják, miért fordulnak elő ilyen ritka fényjelenségek, és hogyan lehet, hogy ugyanott kétszer is megfigyelték őket rövid időn belül.
