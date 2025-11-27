Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Orbán Viktor elárulta, miért utazik Moszkvába

Olvasta?

Elképesztő fejlemény történt az Északi Áramlat felrobbantójával kapcsolatban – részletek

égi jelenség

Ez a különleges égi jelenség feladja a leckét a tudósoknak

48 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újra hátborzongató vörös fénygyűrű tűnt fel az olaszországi Possagno felett, alig három évvel az első észlelés után. A tudósok továbbra sem tudják teljes bizonyossággal megmagyarázni, mi okozza a furcsa égi jelenséget.
Link másolása
Vágólapra másolva!
égi jelenségOlaszországtudósok

A különös, UFO-szerű alakzatú égi jelenségről ismét a helyi fotós, Valter Binotto készített felvételt, aki szerint a több mint 200 kilométer átmérőjű gyűrű mindössze ezredmásodpercig volt látható – írja a Daily Mail

A ritka égi jelenség feladja a leckét a tudósoknak – Fotó: X
A ritka égi jelenség feladja a leckét a tudósoknak
Fotó: X

Ritka égi jelenség

Szakértők szerint a fényjelenség egy rendkívül ritka, csak a ’90-es években felfedezett atmoszférikus folyamat, az úgynevezett ELVE, egy olyan vörös fényfelvillanás, amelyet extrém erejű villámok elektromágneses impulzusa vált ki.

A ritkaságszámba menő jelenséget csak speciális, nagy sebességű kamerával lehet megörökíteni, és Binotto szerint óriási szerencse kellett hozzá, hogy újra sikerült lencsevégre kapnia. A fénygyűrűt egyébként nem Possagno felett kialakuló vihar okozta, hanem egy több száz kilométerrel arrébb tomboló zivatar elektromos kisülése.

A tudósok továbbra is vizsgálják, miért fordulnak elő ilyen ritka fényjelenségek, és hogyan lehet, hogy ugyanott kétszer is megfigyelték őket rövid időn belül.

Meteorit Győr mellett

Ritka égi jelenség tartja izgalomban a kutatókat: 81 év után újra meteorit hullhatott Magyarországra.
 

Nem mindennapi égi jelenség közelít

Különleges égi jelenséget lehet megfigyelni szombat éjjel. Szabad szemmel is látható közelségbe kerül majd a Hold és a Szaturnusz.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!