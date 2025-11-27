Ez a különleges égi jelenség feladja a leckét a tudósoknak

A különös, UFO-szerű alakzatú égi jelenségről ismét a helyi fotós, Valter Binotto készített felvételt, aki szerint a több mint 200 kilométer átmérőjű gyűrű mindössze ezredmásodpercig volt látható – írja a Daily Mail.

A ritka égi jelenség feladja a leckét a tudósoknak

Fotó: X

Ritka égi jelenség

Szakértők szerint a fényjelenség egy rendkívül ritka, csak a ’90-es években felfedezett atmoszférikus folyamat, az úgynevezett ELVE, egy olyan vörös fényfelvillanás, amelyet extrém erejű villámok elektromágneses impulzusa vált ki.

⚡️🏔️ Le photographe Valter Binotto a capturé ce 17 novembre dernier un rare elfe, un immense halo rouge brillant au-dessus des Alpes italiennes.



🔹 Formé en moins d’une milliseconde et large de plus de 300 km, les elfes sont provoqués par des impulsions électromagnétiques se… pic.twitter.com/uMusa7n44y — Xplora (@XploraSpace) November 25, 2025

A ritkaságszámba menő jelenséget csak speciális, nagy sebességű kamerával lehet megörökíteni, és Binotto szerint óriási szerencse kellett hozzá, hogy újra sikerült lencsevégre kapnia. A fénygyűrűt egyébként nem Possagno felett kialakuló vihar okozta, hanem egy több száz kilométerrel arrébb tomboló zivatar elektromos kisülése.

A tudósok továbbra is vizsgálják, miért fordulnak elő ilyen ritka fényjelenségek, és hogyan lehet, hogy ugyanott kétszer is megfigyelték őket rövid időn belül.

