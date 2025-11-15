Egyiptomban Ramszesz fáraó örökkévalóságától gyorsan eljutunk a terhes csődörökig

Kairó azt jelenti: győzedelmes. Legalábbis a szállodában késő éjjel is üzemelő ajándékbolt vezetője szerint, bár amikor reggel hetedmagammal felfedező útra indultam, inkább a piszkos jelző ugrott be. Az utcákon – az elkelő negyedeket leszámítva – mindenütt szemét. Miért pont ettől jönnének zavarba, amikor a hat-nyolc sávos utakon is úgy cikáznak az autók között a járókelők, mintha sérthetetlenek lennének. Lehet, hogy azok is.
Egyiptom csodái: piramisok, templomok és kalandos felfedez
Az autósok sem óvatosabbak. Itt az a szabály, hogy nincs szabály. Irányjelzés, elsőbbség, közlekedési tábla ismeretlen fogalom, és a vezetők módfelett ügyelnek arra, nehogy meggondolatlanul felkapcsolják legalább a helyzetjelző lámpát esténként. Ők jól látnak, ám amikor kis híján elütött egy motorizált árnyék, már nem voltam olyan biztos ebben. Az teljesen hétköznapi, hogy a robogókon hárman, a kocsik platóján pedig majd’ tucatnyian ülnek. Mindenki dudál, és ezért, vagy másért – állítólag! – nincs is olyan sok baleset a 20 milliós nagyvárosban. Mérget azért ne vegyünk rá!
Már távolról, a magas házak közötti réseken át látni a piramisokat. A forgalom miatt óvatosan cserkésszük be – görögösen – Kheopsz, Khephrén és Mükerinosz lenyűgöző síremlékét. Turisták! Négy évezred tekint le rátok, idézhetnénk napjainkra érvényesen Napóleon katonáihoz intézett szavait. Az óriási területen egyébként nem zavaró a nemzetközi „sereg”. A hajdani mamelukok helyét a tevés csapatok foglalják el, amelyek tagjai halált megvető bátorsággal ostromolják a látogatók pénztárcáját. A „léért” folytatott küzdelem során eltűnik az egyiptomiak másutt tapasztalható kedvessége, segítőkészsége. Erőszakosan nyomulnak, és remek érzékkel választják ki a palimadarat.
Például engem. Óvatlanul egyikük karjaiba sétáltam, és nem volt menekvés. Kikapta a telefont a kezemből, és instrukcióit bután követve hülye képeket csinált rólam, pl. két ujjal fogom a piramisokat. Öt dollárral le akartam rázni, de közben befutott a tevés „beosztottja”, így egyesült erővel próbáltak rábeszélni a tevegelésre. Nem sikerült, de az ötös láttán úgy néztek rám, mint a romlott felvágottra – ezt a csórót! –, és a dupláját követelték. Na, jó itt a tízes, kérem vissza az ötöst. Kiröhögtek. Döbbent arcomat láttán a főnök odavetette: camel is hungry, éhes a teve. Ja, így már más.
Abu Simbel mindenért kárpótolt. Még a hajnali indulás, az úttalan utak, a negyven fokos melegért is. Hajnalban jött asszuáni szállodámhoz a sofőr, aki a Good Morningon kívül egy árva szót sem beszélt angolul. Három órán át csendben leszünk? Tíz perc múlva a pilóta fékezett, a sötét út mellett integetett valaki. Felvesszük a stoppost? Szerencsére felvettük, mert ő volt az idegenvezető, aki folyékonyan beszélt angolul. A több, mint három órás úton felvázolta II. Ramszesz életét, az arab tavaszt, Sziszi elnök politikáját, és az Asszuáni gát fontosságát.
Abu Simbel tényleg lélegzetelállító. Nincsenek jelzők rá, ezt látni, érezni kell! Az arányait, a monumentalitását, úgy érzed, hogy a négy Ramszesz nem háromezer éve, de az idők kezdetétől itt ül. Még az idegenvezető hangja is tiszteletteljesebb lett, amint a főisteneknek szánt templomokról beszélt, pedig járt már erre néhányszor. S amikor visszatetted a helyére a leesett állad, elgondolkozol: a Nasszer tóvá duzzasztott Nílus vízszint-emelkedése miatt 1963-tól öt évbe telt a két templom magasabbra telepítése. Modern eszközökkel. A régi egyiptomiak kr. e. 1260 és 1250 között húzták fel…
Még jó, hogy Abu Simbellel melegítettem Karnakra és Luxorra. Mondjuk, a két templomegyüttes élvezeti értéket kissé lerontotta, hogy egy nagyobb csoportba vontak be, és a magyarul remekül beszélő kalauz egyre csak hajtott bennünket. Szóval, vissza kell térnem egy alaposabb vizsgálatra. Ráadásul, amikor a „hajcsárunk” a pálinkát emlegette, és megjegyeztem, hithű muzulmán nem fogyaszt alkoholt, élesen riposztozott. Az inni vagy nem inni kérdését inkább Allahhal fogja lerendezni, nem velem.
Luxorban találkoztam olyan üzletemberrel, aki semmit sem akart rám sózni. Az Aladin’s Cave szuvenírbolt 1904-ben nyitott, azóta viszi a család a vállalkozást. A tulajjal megvitattuk Mo Salah és Szoboszlai Dominik kivételes képességeit, és Puskásról is esett szó. Vettem volna egy méretes Hórusz gránitszobrot, de azt mondta, semmi pénzért nem adja el.
A híres luxori Nílus menti úton, a Corniche-on minden valamirevaló lovas kocsis a bazárba akar csalni. Lett légyen éjjel vagy nappal. Egyiküknek sikerült is rábeszélnie, de erős maradtam, nem vettem semmit. A szállodához visszahajtván a kialkudott díj dupláját adtam, a kocsis azonban szemrebbenés nélkül a négyszeresét kérte. Négy gyerekére – korábban hármat említett – hivatkozott, majd arra, hogy terhes a lova. Amely jól láthatóan komoly hímtaggal rendelkező csődör volt. Megadtam magam.
Egyiptom elvarázsolt.