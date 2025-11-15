Egyiptomban Ramszesz fáraó örökkévalóságától gyorsan eljutunk a terhes csődörökig

Kairó azt jelenti: győzedelmes. Legalábbis a szállodában késő éjjel is üzemelő ajándékbolt vezetője szerint, bár amikor reggel hetedmagammal felfedező útra indultam, inkább a piszkos jelző ugrott be. Az utcákon – az elkelő negyedeket leszámítva – mindenütt szemét. Miért pont ettől jönnének zavarba, amikor a hat-nyolc sávos utakon is úgy cikáznak az autók között a járókelők, mintha sérthetetlenek lennének. Lehet, hogy azok is.

Egyiptom: Itt az a szabály, hogy nincs szabály

Egyiptom csodái: piramisok, templomok és kalandos felfedez

Az autósok sem óvatosabbak. Itt az a szabály, hogy nincs szabály. Irányjelzés, elsőbbség, közlekedési tábla ismeretlen fogalom, és a vezetők módfelett ügyelnek arra, nehogy meggondolatlanul felkapcsolják legalább a helyzetjelző lámpát esténként. Ők jól látnak, ám amikor kis híján elütött egy motorizált árnyék, már nem voltam olyan biztos ebben. Az teljesen hétköznapi, hogy a robogókon hárman, a kocsik platóján pedig majd’ tucatnyian ülnek. Mindenki dudál, és ezért, vagy másért – állítólag! – nincs is olyan sok baleset a 20 milliós nagyvárosban. Mérget azért ne vegyünk rá!

Nincs szabály!

Már távolról, a magas házak közötti réseken át látni a piramisokat. A forgalom miatt óvatosan cserkésszük be – görögösen – Kheopsz, Khephrén és Mükerinosz lenyűgöző síremlékét. Turisták! Négy évezred tekint le rátok, idézhetnénk napjainkra érvényesen Napóleon katonáihoz intézett szavait. Az óriási területen egyébként nem zavaró a nemzetközi „sereg”. A hajdani mamelukok helyét a tevés csapatok foglalják el, amelyek tagjai halált megvető bátorsággal ostromolják a látogatók pénztárcáját. A „léért” folytatott küzdelem során eltűnik az egyiptomiak másutt tapasztalható kedvessége, segítőkészsége. Erőszakosan nyomulnak, és remek érzékkel választják ki a palimadarat.

Például engem. Óvatlanul egyikük karjaiba sétáltam, és nem volt menekvés. Kikapta a telefont a kezemből, és instrukcióit bután követve hülye képeket csinált rólam, pl. két ujjal fogom a piramisokat. Öt dollárral le akartam rázni, de közben befutott a tevés „beosztottja”, így egyesült erővel próbáltak rábeszélni a tevegelésre. Nem sikerült, de az ötös láttán úgy néztek rám, mint a romlott felvágottra – ezt a csórót! –, és a dupláját követelték. Na, jó itt a tízes, kérem vissza az ötöst. Kiröhögtek. Döbbent arcomat láttán a főnök odavetette: camel is hungry, éhes a teve. Ja, így már más.