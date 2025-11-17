Horrortelep Spanyolországban: egzotikus állatokat zsúfoltak össze

A spanyol csendőrség a hétvégén tartott rajtaütést egy engedély nélkül üzemelő állatmenhelyen Ávila tartományban, Madridtól északnyugatra. A helyszínen olyan körülmények fogadták a nyomozókat, amelyek azonnal felvetették az illegális egzotikus állatkereskedelem gyanúját.

A spanyol csendőrség 472 egzotikus állatot mentett ki az illegális menhelyről Ávilában. Fotó: HANDOUT / SPANISH INTERIOR MINISTRY

Régóta működhetett a telep az egzotikus állatok illegális kereskedelméből

A hatóságok összesen 472 egzotikus állatot foglaltak le, köztük leopárdteknősöket, sarkantyús teknősöket, görög teknősöket, leguánokat, gekkókat, madárpókokat és nílusi varánuszokat is.

A lefoglalt fajok sokasága alapján biztosra vehető, hogy a telepen régóta működhetett egy illegális egzotikus állatgyűjtemény, amelyet az üzemeltetők adományokkal próbáltak fenntartani.

A nyomozók már 2023 júniusa óta vizsgálták a szervezet tevékenységét, miután gyanús adományfelhívások jelentek meg az interneten. A razzia során kiderült, hogy az állatokról semmilyen nyilvántartási adat vagy származási dokumentum nem volt elérhető, ami egyértelműen arra utal, hogy a példányok nagy része illegális egzotikus állatkereskedelemből érkezhetett.

A szakértők most megvizsgálják az állatok állapotát, és eldöntik, mely fajok igényelnek azonnali állatorvosi ellátást vagy karantént.

A rendőrség közölte, hogy négy gyanúsított ellen indult eljárás bűnszövetségben elkövetett jogsértések miatt, a telep vezetői pedig akár több éves börtönbüntetést is kaphatnak.

A hatóságok szerint a rajtaütés jól mutatja, hogy az illegális egzotikus állatkereskedelem felszámolása továbbra is kiemelt cél Spanyolországban, ahol a csempészés és a feketepiaci árusítás még mindig jelentős probléma.

A határőr csak nézett, amikor meglátta, mi lapul egy férfi alsónadrágjában

Döbbenetes eset rázta meg az amerikai–mexikói határt: egy férfi altatott madarakat próbált rejtegetni az alsónadrágjában. A papagáj ilyen formában történő csempészése súlyos természetvédelmi bűncselekménynek számít.

Szigorú fellépést terveznek az illegális állatkereskedelem ellen

Az Európai Bizottság a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmének megszüntetését célzó uniós cselekvési tervet fogadott el csütörtökön.