Elképesztő, mit művel az Északi Áramlat felrobbantója a börtönben

Az „Északi Áramlat” gázvezetékek felrobbantásával vádolt ukrán állampolgár, Szerhij Kuznyecov éhségsztrájkot hirdetett, és október 29-e óta nem vesz magához ételt – közölte ügyvédje, Nicola Canestrini, akinek szavait az Agenzia Nova idézi.
Északi Áramlat

A védő elmondása szerint a Kuznyecovnak felajánlott ételek nem felelnek meg az egészségi állapotának, és a férfi augusztus 22-i őrizetbe vétele óta nem tud megfelelő táplálékhoz jutni. Emiatt október 29-e óta éhségsztrájkol.

éhségsztrájkol
Éhségsztrájkol a robbantó
Fotó: SWEDISH COAST GUARD HANDOUT / ANADOLU AGENCY

Éhségsztrájkol a robbantó

Canestrini szerint ez a lépés a fogvatartott alapvető jogainak megsértésére adott válasz. Kuznyecov követeli, hogy biztosítsák számára a megfelelő étrendet és méltó körülményeket, továbbá egyenlő hozzáférést az információkhoz és rendszeres családi látogatásokat, mint más rabok esetében.

Kuznyecovot augusztusban Olaszországban tartóztatták le, miután azzal gyanúsították, hogy részt vett az Északi Áramlat gázvezeték-rendszerének felrobbantásában, amely 2022 szeptemberének végén történt. Az orosz FSZB az incidenst nemzetközi terrorcselekménynek minősítette.

2025 októberének végén a bolognai bíróság elrendelte Kuznyecov kiadatását Németországba, ám a védelem fellebbezett, és elérte, hogy az ügyet a Legfelsőbb Semmítőszék újratárgyalja. A végső döntés, amely a férfi további sorsát meghatározza, a következő hónapban várható.

 

