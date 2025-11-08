Eldugult lefolyó? Ezzel az egyszerű trükkel könnyen megoldhatja

Ha a zuhanyzó vagy mosdó lefolyója eldugul, a haj és a szennyeződések akadályt képeznek, a víz pedig csak vánszorog. A Focus német hírportál cikke alapján készült írásunk egy házias, olcsó megoldást mutat be, amely a legtöbb esetben működik, és a lefolyó tisztítása közben a csöveket is kíméli.

Fél flakon mosogatószerrel is könnyedén megszabadulhat az eldugult lefolyó kínzó problémájától — vegyszerek nélkül (illusztráció) Fotó: Unsplash

Miért alakul ki dugulás a fürdőszobában?

A zuhanyzóban a hajszálak és az apró szennyeződések lassan, de biztosan réteget képeznek a csövekben, ezért az eldugult lefolyó gyakori jelenség. Ilyenkor nem feltétlenül szükséges azonnal agresszív szert keresni: a házi megoldás dugulásra sokszor éppen elég.

A mosogatószeres trükk: egyszerű módszer akkor, ha eldugul a lefolyó

A módszer lényege, hogy fél flakon mosogatószert öntünk a nyílásba, a dugót lezárjuk, majd a mosdót forró vízzel megtöltjük. Amikor a dugót kihúzzuk, a forró víz és a mosogatószer együtt fellazítja a hajszálakat és a lerakódásokat – ez a lefolyó elhárítás kíméletes, mégis hatékony módja.

A dugulás megszüntetése sokszor megoldható otthon (illusztráció) Fotó: Ksenia Chernaya/pexels

A hatás nem mindig azonnali, a víz csak néhány perc elteltével indul meg rendesen, de sok esetben ennyi is elég az eldugult lefolyó megszüntetéséhez. Ez a praktika régóta ismert több szerelő körében is, mert olcsó, egyszerű és működik.

Tönkrevágja a csöveket, vagy épp megmenti őket a forró víz?

A dugulás megszüntetése így sokszor megoldható otthon, különösen fürdőszobai helyzetekben, ahol a haj a fő bűnös. Ha kíváncsi, hogyan lehet eldugult lefolyót házilag kitisztítani, ez a lépésről lépésre követhető, egyszerű módszer a dugulás megszüntetésére kiváló kiindulópont.

Megelőzés és mikor hívjunk szakembert

A zuhanyzó lefolyó tisztítása vegyszerek nélkül nem csak a csöveknek, hanem a környezetnek is jobb. A megelőzéshez érdemes szűrőt használni, és időnként forró vízzel átöblíteni a rendszert – ezek a rövid vízvezeték szerelés tippek sok bosszúságot előzhetnek meg.

Ha a lefolyó tisztítása ezzel a trükkel sem hoz tartós eredményt néhány órán belül, tanácsos szakemberhez fordulni, mert az eldugult lefolyó mögött ilyenkor már nagyobb akadály állhat.