20 évig magányban élt, most elment örökre — az elefánt halála bejárta a világot

Az elpusztult elefánt története megrázta az állatvédőket világszerte. Shankar, a 29 éves afrikai elefánt több mint két évtizeden át élt egyedül a delhi állatkertben, miután társa elpusztult. Az állatorvosi vizsgálat szerint a halálát egy ritka, rágcsálók által terjesztett encephalomyocarditis vírus okozta, amely szív- és agygyulladást idéz elő, és rendkívül gyors lefolyású betegség – írja a TheSun.

Shankar, az elefánt, több mint két évtizeden át élt magányosan a delhi állatkertben — halálát egy ritka, rágcsálók által terjesztett vírus okozta Fotó:Illusztráció/Unsplash

Ritka vírus végzett az elefánttal – az állatkertben ismeretlen kór ütötte fel a fejét

Az állatkert igazgatója, Dr. Sanjeet Kumar elmondta, hogy Shankar halála teljesen váratlanul érte a gondozókat, mivel az elefánt semmilyen látható tünetet nem mutatott. A vírus korábban már felbukkant európai állatkertekben, és több állatfajt – köztük nagymacskákat és egzotikus emlősöket – is megfertőzhet.

A szakemberek szerint a fertőzést valószínűleg rágcsálók terjesztették, és az ilyen nyílt, természetközeli kifutókban a rágcsálómentesítés szinte lehetetlen feladat.

Shankar 1998-ban érkezett Indiába Zimbabwéből, ajándékként az akkori indiai elnöknek. Társa halála után az állatkert többször próbálta beilleszteni őt más elefántok közé, de az összes kísérlet kudarcot vallott. Így maradt egyedül egészen 2025 szeptemberéig, amikor – miután egész nap nem evett – hirtelen összeesett, és 40 perccel később elpusztult.

Az indiai környezetvédelmi minisztérium vizsgálatot rendelt el, mivel Shankar halála az ország első dokumentált EMCV-esete volt.

