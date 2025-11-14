Elképesztő veszteség! Egy betegség kiirtotta a világ elefántfókáinak felét

Az új kutatás szerint 2023 óta mintegy 53 ezer nőstény elefántfóka pusztult el a dél-georgiai szigeteken, ahol a világ teljes déli elefántfóka-állományának több mint fele él. A populáció ezzel 47 %-kal zuhant, ami – a kutatók szerint – „drámai hatással lehet a faj jövőjére” - írja a The Guardian.

Tragédia a déli vizeken: eltűnhet az elefántfóka?

Fotó: Unsplash

A tanulmány vezető szerzője, Connor Bamford, a British Antarctic Survey szakértője elmondta: bár számítottak pusztulásra, a méretét „megdöbbentőnek” tartják. A vírus különösen a kölyköket érintette, és sok egyed valószínűleg a tengerbe húzódott hűtés céljából, így a tényleges veszteség még ennél is nagyobb lehet.

A veszteség felmérése

A kutatócsoport légifelvételek segítségével mérte fel, mennyire csökkent a költő nőstény állomány 2022 és 2024 között. A felvételek alapján a madárinfluenza nemcsak közvetlenül okozott pusztulást: a legyengült nőstények gyakran el is hagyták kölykeiket, tovább növelve a veszteséget.

Madárinfluenza okozta a tömeges elefántfóka pusztulást

A helyszínen tartózkodó kutatók szerint a vírus még most, 2025-ben is jelen lehet a kolonizációs területeken.

Nem mondhatjuk, hogy véget ért

– figyelmeztettek.

A H5N1 típusú madárinfluenza korábban Európából terjedt át Amerikába, majd onnan jutott el az Antarktisz közelébe. A szakértők attól tartanak, hogy a vírus más antarktiszi emlősökben és madarakban is súlyos károkat okozhat.

Prof. Ed Hutchinson, a Glasgow-i Egyetem virológusa a helyzetet „szívszorítónak” nevezte, hozzátéve: a következő hónapokban derülhet ki, milyen mértékű ökológiai pusztítást okoz majd a kontinensen.