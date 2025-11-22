Hét élelmiszer, melyek szinte örökké elállnak

Az élelmiszerek nagy része sokkal tartósabb, mint azt a legtöbben feltételezik. A megfelelően felszerelt kamra nemcsak kényelmet nyújt, hanem hozzájárul a tudatos vásárláshoz is, hiszen kevesebb élelmiszer kerül idő előtt a kukába - írja a Bild.

A tartós élelmiszerek egy része megfelelő tárolással évtizedekig megőrzi minőségét

Fotó: Unsplash

Mely élelmiszerek tarthatók el szinte örökké?

Több olyan alapélelmiszer is létezik, amely megfelelő tárolás mellett gyakorlatilag nem romlik meg. Az alábbi termékek különösen tartósak:

Méz – nedvességtől elzárva akár örökké megőrzi állagát Só – természetes ásványként gyakorlatilag romolhatatlan Cukor – száraz helyen korlátlan ideig eltartható Fehér rizs – hűvös, légmentes tárolással évtizedekig stabil marad Ecet – savassága megakadályozza a mikroorganizmusok szaporodását Mustár – bontatlanul hosszú éveken át fogyasztható Magas alkoholtartalmú italok – szinte végtelen ideig eltarthatók

Ezek a termékek azért ennyire tartósak, mert összetételük és alacsony víztartalmuk megakadályozza a mikroorganizmusok elszaporodását.

Miért félrevezető a minimum szavatossági idő a tartós élelmiszereknél?

A minimum szavatossági idő sokszor inkább minőségi garancia, mint valódi lejárati dátum.

A gyártó csupán azt jelzi, hogy a termék addig biztosan megőrzi eredeti állagát és ízét, ám ez nem jelenti, hogy utána már fogyaszthatatlan lenne. A

tartós élelmiszerek – mint a méz, a só vagy a cukor – a dátum lejárta után is teljesen biztonságosak lehetnek, ha hűvös, száraz helyen tároljuk őket. Emiatt rengeteg olyan alapanyag kerül kidobásra, amely még hosszú ideig használható lenne.

