Ahol az élet határai kezdődnek – különleges mikrobákat találtak a tenger mélyén

A Brémai Egyetem kutatói az élet határait vizsgálták a bolygó egyik legszélsőségesebb helyszínén, ahol a víz pH-értéke eléri a 12-t – ez a Föld egyik leglúgosabb környezete. Az itt található mikrobák olyan körülmények között élnek, ahol a legtöbb szervezet számára lehetetlen a túlélés - írja a Sciencedaily.com.

Az élet még ott is fennmarad, ahol minden más elpusztulna (A kép illusztráció!)

Fotó: Unsplash

A kutatócsoport nem DNS-alapú elemzést végzett, mivel a helyszínen annyira kevés élő sejt található, hogy a genetikai anyag kimutatása szinte lehetetlen. Ehelyett speciális lipid biomarkereket – az élő szervezetekre jellemző zsírvegyületeket – vizsgáltak, amelyek képesek felfedni a mikrobák jelenlétét és anyagcseréjét.

A zsírmolekulák segítségével betekintést nyerhettünk azoknak a mikroorganizmusoknak a túlélési stratégiáiba, amelyek metánt és szulfátot hasznosítanak ebben a szélsőséges közegben

– magyarázta Palash Kumawat, a kutatás vezető szerzője.

A mélytengeri mikrobák különleges szerepet játszanak a Föld szénciklusában. Ezek az élőlények nem a napfényből, hanem az óceánfenék ásványaiból és gázainak – például a szén-dioxidnak és a hidrogénnek – energiájából élnek. Ennek során metánt termelnek, ami a Föld egyik legerősebb üvegházhatású gázának számít.

A tudósok szerint ez a folyamat azt mutatja, hogy az élet képes önfenntartó ökoszisztémát létrehozni még a tenger felszínétől teljesen függetlenül is.

A vizsgálatok során kimutatták, hogy egyes biomolekulák friss, mások viszont több ezer éves eredetűek, ami arra utal, hogy modern és ősi életformák is jelen vannak ebben az extrém környezetben.

Ősi titkok: az élet eredete is hasonló helyről indulhatott

A MARUM Tengerkutató Központ tudósa, Dr. Florence Schubotz szerint a felfedezés nemcsak a jelenlegi biológiai ismereteket tágítja, hanem a múltba is betekintést enged.

Lenyűgöző, hogy ilyen szélsőséges körülmények között is fennmaradhat az élet. Elképzelhető, hogy az első élő sejtek is hasonló mélytengeri környezetben alakultak ki

– mondta.

A kutatók mintáikat 2022-ben, a Sonne kutatóhajó expedíciója során gyűjtötték a Csendes-óceánban, ahol eddig ismeretlen iszapvulkánokat is felfedeztek. A csapat most azt tervezi, hogy laboratóriumi körülmények között tenyésztik tovább ezeket a mikrobákat, hogy megértsék, miként képesek fennmaradni a Föld egyik legellenségesebb régiójában.