Elizabeth Hurley tökéletes barackmelleit alig takarja valami – forró fotó

Nem csoda, hogy Elizabeth Hurley alakjáért és hibátlan külsejéért férfiak milliói rajonganak a mai napig.

Billy Ray Cyrus és Elizabeth Hurley

Fotó: EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Elizabeth Hurley mindenkit elvarázsol

A bikinis fotót az Instagramra tette ki a brit szépség, a kommentek pedig önmagukért beszélnek. Mindenki odáig van Elizabeth Hurleyért, az emberek nem értik, hogy lehet ilyen bombaalakja 60 évesen.

Elizabeth Hurley magánélete is reflektorfényben van: fia, a 23 éves Damian ismét megvédte édesanyja új párját, a 64 éves Billy Ray Cyrust. A fiatal modell szerint az énekes „az egyik legkedvesebb ember”, és örül, hogy édesanyja boldog. Damian azt is hangsúlyozta, hogy a két család remekül kijön egymással.

A fiú ritkán szólal meg magánéleti ügyekben, most azonban fontosnak tartotta cáfolni a szerinte „valótlan” pletykákat, és kiemelte: minden nap hálás a szeretetteljes, modern családjáért.

Tavasz óta van együtt Billy Ray Cyrusszal

A brit színésznő tavasszal vállalta fel a kapcsolatát Miley Cyrus édesapjával. A két sztár először a Christmas in Paradise című film forgatásán találkozott még 2022-ben, de akkor még csupán munkakapcsolat volt köztük. Hurley egy interjúban beszélt a countryénekeshez fűződő kviszonyáról.