Rendkívüli

Elizabeth Hurley

Elizabeth Hurley tökéletes barackmelleit alig takarja valami – forró fotó

59 perce
Olvasási idő: 3 perc
A brit színésznő-modell 60 évesen is bombaformában van. Elizabeth Hurley saját fürdőruhamárkáját népszerűsítve egy apró, kék mintás bikiniben pózolt egy napsütötte tengerparton.
Elizabeth Hurleybikinismagánélet

Nem csoda, hogy Elizabeth Hurley alakjáért és hibátlan külsejéért férfiak milliói rajonganak a mai napig. 

Billy Ray Cyrus és Elizabeth Hurley – Fotó: EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Billy Ray Cyrus és Elizabeth Hurley
Fotó: EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Elizabeth Hurley mindenkit elvarázsol 

A bikinis fotót az Instagramra tette ki a brit szépség, a kommentek pedig önmagukért beszélnek. Mindenki odáig van Elizabeth Hurleyért, az emberek nem értik, hogy lehet ilyen bombaalakja 60 évesen. 

Elizabeth Hurley magánélete is reflektorfényben van: fia, a 23 éves Damian ismét megvédte édesanyja új párját, a 64 éves Billy Ray Cyrust. A fiatal modell szerint az énekes „az egyik legkedvesebb ember”, és örül, hogy édesanyja boldog. Damian azt is hangsúlyozta, hogy a két család remekül kijön egymással.

A fiú ritkán szólal meg magánéleti ügyekben, most azonban fontosnak tartotta cáfolni a szerinte „valótlan” pletykákat, és kiemelte: minden nap hálás a szeretetteljes, modern családjáért.

Tavasz óta van együtt Billy Ray Cyrusszal

A brit színésznő tavasszal vállalta fel a kapcsolatát Miley Cyrus édesapjával. A két sztár először a Christmas in Paradise című film forgatásán találkozott még 2022-ben, de akkor még csupán munkakapcsolat volt köztük. Hurley egy interjúban beszélt a countryénekeshez fűződő kviszonyáról.  

 

