117 év után szolgáltatták vissza az ellopott dísztányért

A Daily Mail cikke szerint a tányért annak idején Gordon Stewart Wimbush, jog- és történelemhallgató vitte el, nem sokkal azután, hogy felvételt nyert a Cambridge-i Egyetemre. A fiatal diák később az első világháborúban is szolgált, majd feleségével, Ruth Wimbush-sal Coventryben telepedett le, az ellopott dísztányérral együtt.

Az ellopott dísztányér nagy utat járt be

Az évtizedek során a tányér a család birtokában maradt, egészen az 1960-as évekig, amikor Wimbush özvegye odaajándékozta azt közeli barátjának és szomszédjának, Yvonne Browne-nak. Browne asszony, aki 85 éves, most úgy döntött, hogy visszaadja az értékes tárgyat a kollégiumnak.

Hálával és szeretettel emlékezem a Wimbush házaspárra, igazi Edward-kori emberek voltak, kedvesek, udvariasak, kifinomultak. A tányért az ő emlékükre adom vissza jogos helyére”

– mondta a nyugdíjas hölgy.

Stolen Cambridge Uni plate returned after 115 years https://t.co/FEH3ISG0aQ — BBC News (UK) (@BBCNews) November 11, 2025

Az ellopott dísztányér régi időket idéz

A dísztányéron a Caius Court udvarának képe látható, hátoldalán pedig a felirat: „CAIUS COLL. KITCHENS”. A tárgy most már biztonságban van a kollégium archívumában. Browne elmondta, hogy a Wimbush házaspár „olyan volt számára, mint a nagyszülei”:

Ők pótolták a nagyszüleimet, akik mind meghaltak, mielőtt megszülettem. Olyan világot idéztek fel, amely már nem létezik, de tele volt történetekkel, anekdotákkal és eleganciával.

A kollégium szóvivője humorosan megjegyezte:

A diákok néha előszeretettel 'emlékeznek meg' az étkezésekről egy-egy ellopott evőeszközzel, de ennek a tányérnak különösen megható története van.

Érdekesség, hogy nem ez az első elveszett egyetemi kincs, amely hosszú évek után visszakerült Cambridge-be: 2022-ben két, Charles Darwin jegyzeteit és rajzait tartalmazó füzetet adtak vissza ismeretlenül, egy rózsaszín ajándéktasakban, „Boldog húsvétot” feliratú cetlivel.

