Rendkívüli

Kiderült, kik kísérik el Orbán Viktort Washingtonba – mutatjuk

Jogosítványa sem volt a sofőrnek, aki a vonat elé vezette az autót Szentmártonkátán

influenszer

Rejtélyes körülmények között halt meg egy élő Barbie baba

40 perce
Olvasási idő: 5 perc
Vágólapra másolva!
A 31 éves nő, Barbara Jankavski rejtélyes körülmények között meghalt São Paulóban. Az élő Barbie Baba több tucat plasztikai beavatkozás után vált ismert influenszerré, és halála megrázta követőit világszerte. Plasztikai műtétek, drog és egy rejtélyes ügyvéd.
Vágólapra másolva!
influenszerrejtélyes halálesetBarbieplasztikai műtét

Sokkolta a közvéleményt Barbara Jankavski, az élő Barbie baba halálhíre. A 31 éves brazil influenszer a közösségi médiában Boneca Desumana („Embertelen Baba”) néven vált ismertté, miután 27 plasztikai beavatkozáson és számtalan esztétikai műtéten esett át. Célja az volt, hogy külsejét a híres játékbaba megjelenéséhez hasonlóvá formálja. Vasárnap este azonban rejtélyes halál érte egy São Pauló-i lakásban, miután egy 51 éves ügyvéd társaságában töltötte a napot.

Rejtélyes módon halt meg az élő Barbie baba
Rejtélyes módon halt meg az élő Barbie baba (illusztráció)
Fotó: Hannah/Pixabay.com

Az élő Barbie baba rejtélyes halála

A férfi elmondása szerint kábítószert fogyasztottak, majd Barbara fehérneműben elaludt mellette, de többé nem ébredt fel. A mentők hiába próbálták újraéleszteni, 21 óra után halottnak nyilvánították. A rendőrség az ügyet gyanús halálesetként kezeli, mivel az élő Barbie baba testén háti zúzódásokat és szemsérülést találtak

. Egy nő, aki korábban ugyanebben a lakásban tartózkodott, azt állította, hogy Barbara elesett, és így szerezhette a sérüléseit.

A hatóságok boncolással és toxikológiai vizsgálattal próbálják tisztázni a halál pontos okát. A rendőrség az esetet „gyanús halálesetként” kezelte, és a boncolási eredményre várnak. Azt is közölték, hogy köhögőrohamot kapott, mielőtt elaludt az ügyvéd mellett, akinek kilétét nem hozták nyilvánosságra.

A híresség és a plasztikai műtétek világa

Barbara több mint 55 ezer követővel rendelkezett az Instagramon, és rendszeresen szerepelt tévéműsorokban, reklámokban. Az influenszer az évek során látványos átalakulásokon ment keresztül, gyakran dokumentálta műtéteit. Egy alkalommal egy friss plasztikai beavatkozás után bevérzett szemmel mutatkozott, és humorosan azt írta: 

A hegesedés szinte láthatatlan.

Élő Barbie és Ken babák hemzsegnek az influenszer világrendszerben

Több millió forintot költött mell-fenék-és arcműtétekre egy olasz OnlyFans-modell, ám még mindig úgy érzi, messze van az ideálistól. Az élő Barbie babának ez nem elég. Egy férfi sok mindent elkövetett azért, hogy hasonlítson az ikonikus figurára – ő nem Barbie-ra, hanem – Kenre sminkelte magát, és számos plasztikai beavatkozása volt.

 

