Elton John megtörten vallott: 15 hónapja alig lát – így küzd a vakság ellen

A 78 éves Sir Elton John 2024 nyarán kapott el egy súlyos szemfertőzést, amely miatt teljesen elveszítette látását jobb szemére, bal szemében pedig csak korlátozott látás maradt. A legendás zenész most őszintén beszélt arról, milyen pusztító érzelmi és fizikai megpróbáltatásokat hozott számára ez az időszak. Mint mondta, több mint egy évig nem tudott nézni, olvasni vagy bármilyen vizuális tartalmat követni, ami hatalmas lelki terhet jelentett számára – írja a DailyMail.

Sir Elton John

Fotó: LUDOVIC MARIN / POOL / AFP

„Pusztító” – így élte meg Elton John a látása elvesztését

Elton John szerint a látásproblémái az élet egyik legnehezebb időszakát idézték elő.

Pusztító. A jobb szememet elvesztettem, a bal sem jó, és 15 hónapon át nem láttam semmit.

– mondta.

A zenész azonban nem adta fel:

Mindig reménykedni kell. Erősnek kell maradni, és bízni abban, hogy a tudomány idővel segít. Ahogy az AIDS elleni harcban is: soha nem szabad feladni.

A világsztár azt is elárulta, hogy azóta folyamatos kezelést kap, és apró javulást már tapasztalt a bal szemében.

Elton John: család, gyógyulás és visszavonult élet

Elton John jelenleg férjével, David Furnish-sel és két fiával, Zacharyval és Elijah-val él, otthonában pedig csendesen töltötte az elmúlt hónapokat, hogy regenerálódhasson.

A betegsége miatt új zenén sem tudott dolgozni – sőt, korábban egy félreértés is pánikot okozott a rajongók körében, amikor kórházi fotókat posztolt. Mint később kiderült, ezek csak a Spinal Tap II című filmhez kapcsolódó promóció részei voltak.

Elton John ismét a filmvásznon – különleges szerep a Spinal Tap folytatásában

Miközben egészségi állapotával küzdött, Elton John egy vidám projektben is részt vett: szerepet kapott egy legendás áldokumentumfilm folytatásában.

A Spinal Tap II: The End Continues 41 évvel az ikonikus eredeti film után készült, és olyan zenei legendák is feltűnnek benne, mint Sir Paul McCartney vagy Garth Brooks.

Elton egy humoros jelenetben még „kórházi ágyon” is pózol, amelyet sok rajongó először félreértett, de hamar kiderült: csak a film kedvéért készült.