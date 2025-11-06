Eltűnt gyerek megégett holttestét találták meg Németországban

A német hatóságok szerint az eltűnt gyerek ügyében egyre több részlet utal emberrablásra és szándékos gyilkosságra. A rendőrség közölte, hogy Fabian holttestét egy tócsás területen fedezték fel, Klein Upahl közelében. A testre az apja barátnője bukkant rá, miközben kutyát sétáltatott. Az első vizsgálatok szerint a fiú megégett, és valószínű, hogy valaki elvitte az otthonából, majd megpróbálta eltüntetni a nyomokat.

Eltűnt gyerek Németországban – nyomoz a rendőrség a rejtélyes eset után (illusztráció)

Fotó: Matthias Balk / dpa Picture-Alliance/AFP

Eltűnt gyerek Németországban

Egy bűnügyi műsor után a rendőrség új lendületet kapott a nyomozásban. Több mint 120 rendőr és nyomkövető kutyák kutatták át az apja barátnője házát Reimershagenben, miután új információk érkeztek a közvetlen környezetéről. A hatóságok lezárták a területet, és lefoglalták azokat a tárgyakat, amelyek kapcsolatba hozhatók a bűncselekménnyel.

Hová tűnt el a kisfiú?

A nyomozás során egy szemtanúi fotó is előkerült, amelyet a holttest megtalálásának helyszínéről küldtek be. A képen egy kis tűz látható azon a területen, ahol Fabian testét megtalálták.

A rendőrség most azt próbálja kideríteni, hogy a lángok összefüggésbe hozhatók-e a fiú megégett állapotával. A szakértők szerint a tűz akár a bizonyítékok eltüntetését is szolgálhatta.

A hatóságok szerint a eltűnt gyereket valaki elrabolta, majd autóval vitte el otthonából. A rendőrség tanúkat keres, akik a környéken mozgó járműveket vagy gyanús személyeket láthattak. A nyomozás egyelőre nem zárult le, de több lehetséges gyanúsítottat is kihallgattak.

Hatvan évig volt rejtély: most kiderült, ki ölte meg a kislányt

Több mint hatvan éven át nyomoztak annak kiderítésére, ki rabolta el egy család nyugalmát és egy gyermek életét Pennsylvaniában. A gyilkosság elkövetőjét már nem lehet bíróság elé állítani, de az igazság végre napvilágra került.

Eltűnt gyerekeket keres a rendőrség Magyarországon

Megmagyarázhatatlan eltűnések sokkolják Veszprém vármegyét. Korábban beszámoltunk, hogy több gyerek is eltűnt. A rendőrök gőzerővel keresik őket, a hatóság pedig a lakosság segítségét kéri, hátha látta valaki a gyerekeket, mielőtt nyomuk veszett volna. A Veol azóta több eltűnésről is beszámolt.