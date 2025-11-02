Négyéves kisfiú veszett el nyom nélkül — a rendőrség sem talál semmit

Ausztráliában továbbra sincs válasz arra, mi történhetett a négyéves Gus Lamonttal, aki napközben tűnt el nagyszülei birtokáról. Az eltűnt kisfiú utáni kutatás újraindult, de még mindig nem találtak olyan bizonyítékot, amely közelebb vinné a hatóságokat az igazsághoz.

Továbbra is rejtély az eltűnt kisfiú sorsa (A kép illusztráció!)

Fotó: Unsplash

Az eltűnt kisfiú nyomtalanul veszett el

A DailyMail információi szerint a gyermek szeptember 27-én, késő délután játszott a nagyszülők juhfarmján, amikor eltűnt. Fél óra múlva már hiába szólongatták – Gusnak nyoma sem volt.

A rendőrség egy óriási, 60 000 hektáros területet vizsgált át levegőből és földről, de semmit sem találtak.

A tó sem adott választ

A kutatást nemrég újraindították: lecsapolták a családi tó vizét is, hogy kizárják a baleset lehetőségét. Mégsem került elő sem ruhadarab, sem tárgy, ami magyarázatot adhatna.

A bizonytalanság miatt az interneten gombamód szaporodnak az elméletek —

az elrablás gyanúja is egyre többekben felmerül.

A rendőrség továbbra is az eltájolódást tartja valószínűnek

A hatóságok szerint nincs bizonyíték idegenkezűségre. Egyetlen lehetséges lábnyom került elő – ezt azonban már nem tartják egyértelműen Gushoz köthetőnek.

A keresést azért is kellett csökkenteni,

mert a kisfiú könnyű ruházatban, fagyos éjszakákon nem maradhatott volna sokáig életben.

A rendőrség továbbra is vár minden információt, ami közelebb vihet a megoldáshoz.

Eltűnt gyerekeket keres a rendőrség

Megmagyarázhatatlan eltűnések sokkolják Veszprém vármegyét: négy fiatal tűnt el az elmúlt hetekben. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz, és kéri a lakosság segítségét — hátha látta valaki a gyerekeket, mielőtt nyomuk veszett volna. A hatóság szerint minden perc számít.

Eltűnt gyermekek világnapja

Május 25. az eltűnt gyermekek világnapja — hazánkban ez egybeesik a gyermeknappal.

A figyelemfelhívó nap célja, hogy rámutasson: az eltűnések mögött sokszor komoly lelki terhek, családi konfliktusok vagy bántalmazás áll.

A statisztikák ijesztőek, és minden szám mögött ott egy valós, aggódó család története.