Súlyos terrortámadás a vonaton – 10 embert késeltek meg

Itt az első börtönfotó P. Diddyről – felismerhetetlenségig torzult a sztár

kisfiú

Négyéves kisfiú veszett el nyom nélkül — a rendőrség sem talál semmit

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Egy egész közösség keresi a választ arra, hová tűnhetett a négyéves Gus Lamont, aki nagyszülei birtokáról veszett nyom nélkül. Az eltűnt kisfiú ügyében nincs előrelépés, és egyre több kérdés merül fel.
kisfiúEltűnt gyermekekAusztrálianyomozásgyermek

Ausztráliában továbbra sincs válasz arra, mi történhetett a négyéves Gus Lamonttal, aki napközben tűnt el nagyszülei birtokáról. Az eltűnt kisfiú utáni kutatás újraindult, de még mindig nem találtak olyan bizonyítékot, amely közelebb vinné a hatóságokat az igazsághoz. 

eltűnt kisfiú
Továbbra is rejtély az eltűnt kisfiú sorsa (A kép illusztráció!)
Fotó: Unsplash

Az eltűnt kisfiú nyomtalanul veszett el

A DailyMail információi szerint a gyermek szeptember 27-én, késő délután játszott a nagyszülők juhfarmján, amikor eltűnt. Fél óra múlva már hiába szólongatták – Gusnak nyoma sem volt.
A rendőrség egy óriási, 60 000 hektáros területet vizsgált át levegőből és földről, de semmit sem találtak.

A tó sem adott választ

A kutatást nemrég újraindították: lecsapolták a családi tó vizét is, hogy kizárják a baleset lehetőségét. Mégsem került elő sem ruhadarab, sem tárgy, ami magyarázatot adhatna.
A bizonytalanság miatt az interneten gombamód szaporodnak az elméletek —

 az elrablás gyanúja is egyre többekben felmerül.

A rendőrség továbbra is az eltájolódást tartja valószínűnek

A hatóságok szerint nincs bizonyíték idegenkezűségre. Egyetlen lehetséges lábnyom került elő – ezt azonban már nem tartják egyértelműen Gushoz köthetőnek.
A keresést azért is kellett csökkenteni, 

mert a kisfiú könnyű ruházatban, fagyos éjszakákon nem maradhatott volna sokáig életben.

A rendőrség továbbra is vár minden információt, ami közelebb vihet a megoldáshoz.

Eltűnt gyerekeket keres a rendőrség

Megmagyarázhatatlan eltűnések sokkolják Veszprém vármegyét: négy fiatal tűnt el az elmúlt hetekben. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz, és kéri a lakosság segítségét — hátha látta valaki a gyerekeket, mielőtt nyomuk veszett volna. A hatóság szerint minden perc számít.

Eltűnt gyermekek világnapja

Május 25. az eltűnt gyermekek világnapja — hazánkban ez egybeesik a gyermeknappal.
A figyelemfelhívó nap célja, hogy rámutasson: az eltűnések mögött sokszor komoly lelki terhek, családi konfliktusok vagy bántalmazás áll.
A statisztikák ijesztőek, és minden szám mögött ott egy valós, aggódó család története.

 

