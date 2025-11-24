Hírlevél

Rendkívüli!

Ekkora mértékű lopást nem úszhat meg – Zelenszkij fejét követeli a Nyugat

koporsó

Halk kopogást hallottak a koporsóból, ami ezután jött, arra senki sem számított

Nem mindennapi eset történt Thaiföldön. Egy 65 éves nőt élve találtak a koporsójában, miután testvére már a templomba vitte őt hamvasztásra.
koporsó

A Nonthaburi tartományban található Wat Rat Prakhong Tham templom munkatársai teljes döbbenettel figyelték, ahogy egy elhunytnak hitt nő megmozdult fehér koporsójában. A templom ügyeiért felelős Pairat Soodthoop elmondta, hogy a nőről – akit élve találtak a koporsóban – még nővére is azt hitte, hogy meghalt, mivel nem mozdult, nem reagált, és úgy tűnt, nem lélegzik – számolt be az abc News

Élve találtak egy thaiföldi nőt a koporsóban (illusztráció) – Fotó: Unsplash
Élve találtak egy thaiföldi nőt a koporsóban (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Élve találtak meg egy halottnak hitt nőt

A templomi dolgozók azonban halk kopogást hallottak a koporsóból.

Meglepődtem, és megkértem, hogy nyissuk ki. A nő kinyitotta kicsit a szemét és tovább kopogott. Valószínűleg már egy ideje próbálta felhívni magára a figyelmet” 

– mondta Pairat.

A testvér eredetileg egy bangkoki kórházba akarta elszállítani a testet, mert a nő korábban úgy rendelkezett, hogy szeretné szerveit felajánlani a rászorulóknak. Az intézmény azonban nem fogadhatta, mivel nem volt hivatalos halotti bizonyítvány, ezért a férfi a templomhoz fordult, ahol ingyenes hamvasztást vállalnak. 

A koporsóból kiemelt nőt azonnal kórházba szállították, és ígéretet tettek arra, hogy a templom fedezi a kezelési költségeket.

A történet egész Thaiföldön sokkolta az embereket, és újra rávilágított arra, milyen fontos a halál megállapításának szakszerű, hivatalos eljárása.

Hasonló eset az Egyesült Államokban

Egy 74 éves hospice-beteget az orvosok halottnak nyilvánítottak, a temetkezési dolgozók pedig döbbenten vették észre, hogy még lélegzik.

