Halk kopogást hallottak a koporsóból, ami ezután jött, arra senki sem számított

A Nonthaburi tartományban található Wat Rat Prakhong Tham templom munkatársai teljes döbbenettel figyelték, ahogy egy elhunytnak hitt nő megmozdult fehér koporsójában. A templom ügyeiért felelős Pairat Soodthoop elmondta, hogy a nőről – akit élve találtak a koporsóban – még nővére is azt hitte, hogy meghalt, mivel nem mozdult, nem reagált, és úgy tűnt, nem lélegzik – számolt be az abc News.

Élve találtak egy thaiföldi nőt a koporsóban (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Élve találtak meg egy halottnak hitt nőt

A templomi dolgozók azonban halk kopogást hallottak a koporsóból.

Meglepődtem, és megkértem, hogy nyissuk ki. A nő kinyitotta kicsit a szemét és tovább kopogott. Valószínűleg már egy ideje próbálta felhívni magára a figyelmet”

– mondta Pairat.

A testvér eredetileg egy bangkoki kórházba akarta elszállítani a testet, mert a nő korábban úgy rendelkezett, hogy szeretné szerveit felajánlani a rászorulóknak. Az intézmény azonban nem fogadhatta, mivel nem volt hivatalos halotti bizonyítvány, ezért a férfi a templomhoz fordult, ahol ingyenes hamvasztást vállalnak.

A koporsóból kiemelt nőt azonnal kórházba szállították, és ígéretet tettek arra, hogy a templom fedezi a kezelési költségeket.

A történet egész Thaiföldön sokkolta az embereket, és újra rávilágított arra, milyen fontos a halál megállapításának szakszerű, hivatalos eljárása.

Hasonló eset az Egyesült Államokban

Egy 74 éves hospice-beteget az orvosok halottnak nyilvánítottak, a temetkezési dolgozók pedig döbbenten vették észre, hogy még lélegzik.

Mint egy horrorfilm

Akár egy horrorfilmnek is kitűnő háttérként szolgált volna az az elhagyatott épület, amelyet egy felfedező kedvű urbexes filmezett le.

Egy 74 éves hospice-beteget az orvosok halottnak nyilvánítottak, a temetkezési dolgozók pedig döbbenten vették észre, hogy még lélegzik.