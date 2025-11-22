Ijesztő figyelmeztetés: az emberi agy lehet a jövő csatatere

Az emberi agy manipulálásának lehetősége már nem csak a sci-fi világában létezik: a tudomány fejlődése új típusú fegyverek előtt nyit utat, amelyek képesek befolyásolni a tudatot, a memóriát vagy a viselkedést. Brit kutatók szerint a „gondolatmanipuláció” valós veszély, amely sürgős nemzetközi figyelmet igényel – tájékoztat a Guardian.

Az emberi agy manipulálása válhat a jövő fegyverévé – Fotó: Unsplash

Az emberi agy lehet a jövő csatatere

Michael Crowley és Malcolm Dando, a Bradfordi Egyetem szakértői új könyvükben arra figyelmeztetnek: a neurológia, a farmakológia és a mesterséges intelligencia fejlődése miatt hamarosan maga az emberi agy válhat a hadviselés célpontjává. A központi idegrendszert befolyásoló vegyi anyagok egyre pontosabbak, hozzáférhetőbbek és vonzóbbak az államok számára, akár szedálásra, zavarkeltésre vagy kényszerítésre.

A könyv részletesen bemutatja, hogyan folytattak a hidegháború idején az USA-ban, a Szovjetunióban és Kínában is intenzív kutatásokat olyan vegyi anyagok fejlesztésére, amelyek tartós cselekvőképtelenséget okoznak.

Egyetlen esetben alkalmaztak ilyen fegyvert tömegesen: a 2002-es moszkvai színházi túszdráma során, amely több mint 120 életet követelt.

A kutatók szerint azóta sokkal fejlettebb, célzottabb eszközök állnak rendelkezésre, és a tudomány fejlődése ma már olyan ponton tart, hogy akár „akaraton kívüli ügynökök” létrehozása sem elképzelhetetlen. Dando és Crowley most Hágába utaznak, ahol a Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény részes államai tanácskoznak. Könyvük a jelenlegi szabályozás gyengeségeire hívja fel a figyelmet, és egy új fegyverzetellenőrzési rendszer létrehozását sürgeti.

A kutatók hangsúlyozzák: nem a tudomány fejlődésének lassítása a cél, hanem annak elkerülése, hogy az emberi agy manipulálása fegyverré váljon.

„Ez egy ébresztő” – mondja Crowley – „Most kell cselekednünk, hogy megvédjük az emberi elme szentségét.”

Hogyan lát az agyunk?

A HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatói mesterséges intelligencia segítségével írták le, hogyan lát az agy. Az újfajta látórendszer-modell megbízhatóbbá és pontosabbá teheti a gépi látási rendszereket.