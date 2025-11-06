Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett! Lemondott a cseh koalíciós kormány

baleset

Emeletes busz csapódott egy üzletbe Londonban – több mentő a helyszínen

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Csütörtök reggel súlyos baleset rázta meg Londont. Egy emeletes busz egy üzletnek ütközött. A járművön mintegy húsz utas tartózkodott a baleset idején.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetemeletes buszLondon

A kelet-londoni Manor Park városrészben egy emeletes busz ütközött egy üzlet kirakatának, a Station Roadot mindkét irányban lezárták. A helyszínre rendőrök, mentők és tűzoltók vonultak ki.

Emeletes busz Londonban
Emeletes busz Londonban (illusztráció)
Fotó: Wender Junior Souza Vieira/pexels

Emeletes busz ütközött

Egy Londonban közlekedő, jellegzetes emeletes busz csütörtök reggel egy üzlet kirakatába rohant. A 474-es járat a Station Road mentén haladt, amikor a jármű irányíthatatlanná vált és belerohant az épületbe.

A buszon körülbelül húsz utas tartózkodott, közülük egy embert a helyszínen láttak el, majd kórházba szállítottak. A rendőrség, a mentők és a tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek, és biztonsági okokból lezárták a környéket. A hatóságok megkezdték a baleset körülményeinek vizsgálatát, a forgalom irányítását ideiglenesen elterelték – számolt be a The Sun.

Kigyulladt egy busz Magyarországon

Pár napja percek alatt teljes terjedelmében lángolt egy bérelt busz Miskolcon, a Sajószigeti úton kedd délután. A húsz utas időben el tudta hagyni a járművet, miután a sofőr észlelte, hogy füst szivárog a motortérből, ezért félreállt és azonnal leszállította őket.

Emeletes busz tarolta le a gyalogosokat a belvárosban

Korábban beszámoltunk róla, hogy súlyos közlekedési baleset történt London belvárosában. Egy emeletes busz felhajtott a járdára a Victoria Streeten, a forgalmas Victoria pályaudvar mellett.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!