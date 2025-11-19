Emily Ratajkowski fotói olyan tüzesek, hogy megolvadnak a jégtáblák az Antarktiszon – ráadásul az is kiderült, kivel kavar

Emily Ratajkowski vadító képekkel indította a hetet, mindezt pár nappal azután, hogy az utcán csókolózott Dua Lipa exével, a 44 éves francia filmrendezővel, Romain Gavrasszal. A New York utcáin készült felvételek szerint a két híresség nem tudta levenni a kezét – és az ajkát – a másikról, számolt be a szerelmi románcról a Daily Mail.

Emily Ratajkowski Manhattan utcáin kapták lencsevégre Dua Lipa korábbi pasijával, a francia filmrendező, Romain Gavrasszal

Fotó: Northfoto/TheImageDirect.com /

Emily Ratajkowski elképesztően szexi fotókkal borzolja a kedélyeket

Az Instagramon közzétett fotókon Emily a rá jellemző magabiztossággal mutatta meg alakját. Szürke melegítőnadrágját letolva pózol, úgy hogy csípője alól kikandikáljon a fehérneműje. De feltett olyan képeket is, ahol a tűzpiros fehérnemű szettje alig takar valamit a tökéletes alakjából és fenekéből.

Talán leírni is felesleges, de a poszt percek alatt több százezer lájkot gyűjtött.

Szenvedély az utcán: Emily és Romain első közös jelenése

A vasárnap este pedig romantikus randin kapták a szupermodellt a paparazzók. Emily a kéz a kézben járt Dua Lipa volt pasijával, majd csókolózva sétáltak végig Manhattan utcáin. Emily barna bőrtrenchben, fekete felsőben és trapéznadrágban volt, míg Romain baseballsapkát és kék farmert viselt, sportosan laza szettben randizott.

A paparazzók szerint a pár többször megállt csókolózni, Emily többször Romain arcát simogatta, a metrólépcső mellett is hosszan ölelkeztek, majd egy ponton a modell vidáman a férfi karjaiba ugrott.

Újabb fejezet a modell randinaplójában

Az elmúlt években Emily Ratajkowskit számos hírességgel „kavart”. A listán a következő férfiak szerepelnek: Shaboozey (2024 nyara), Harry Styles (2023, tokiói csók), Eric André (közös Instagram-fotó), Jack Greer (2022 vége), Pete Davidson (2022 ősz) és Orazio Rispo (az állítólagos Brad Pitt-románc idején). Az ismerkedésekre azután került sor, hogy a 34 éves szupermodell 2022-ben elvált férjétől, Sebastian Bear-McClardtól, akit később azzal vádolt, hogy megcsalta őt.

Ki is az a Romain Gavras, akit most mindenki irigyel?

Gavras ismert figura Hollywoodban: ő rendezte a Kanye West & Jay-Z No Church In The Wild című számának a klipjét, M.I.A. Bad Girls-videóját, majd áttért a nagyjátékfilmekre. Legutóbbi alkotása, a Sacrifice idén debütált a Torontói Filmfesztiválon, ahol megosztó, botrányos kritikákat kapott — többek szerint ez az év egyik legellentmondásosabb filmje, amelyben olyan színészek szerepelnek, mint Anya Taylor-Joy, Chris Evans, Vincent Cassel, Salma Hayek, John Malkovich és Charli XCX.