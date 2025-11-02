Rá sem ismerni a Grace klinika szklerózisos sztárjára

A Grace klinika sztárja, Eric Dane családja körében tűnt fel Amiotrófiás laterálszklerózissal (ALS) folytaott küzdelme közepette – írja a Page Six.
A színészt egy kerekesszékben fotózták le felesége, Rebecca Gayheart, és 13 éves lányuk, Georgia társaságában, amint csütörtök este a Los Angeles-i Sushi Park étterem felé tartottak.
A családi kiruccanás alig egy hónappal azután történt, hogy a 52 éves színész elárulta: nem tudott részt venni a Grace klinika újraegyesülésén, mert kórházba került egy súlyos esés után.
Eric Dane áprilisban hozta nyilvánosságra, hogy amiotrófiás laterálszklerózissal (ALS) diagnosztizálták. „Hálás vagyok, hogy szerető családom mellettem áll, miközben együtt próbáljuk megérteni és elfogadni ezt az új fejezetet az életünkben” – nyilatkozta akkor.
Tavasszal derült Eric Dane sokkoló diagnózisa
Ahogy arról az Origo már beszámolt, tavasszal amiotrófiás laterálszklerózist (ALS) más néven Lou Gehrig-kórt diagnosztizáltak Eric Dane-nél. Az ALS egy idegrendszeri betegség, amely az agyban és a gerincvelőben lévő idegsejteket érinti. Az izomkontroll elvesztését, valamint légzési és étkezési problémákat okoz.