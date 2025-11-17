Meneküljetek! — dermesztő felvételek kerültek elő a mindent elnyelő erőműtűzről

Vasárnap kora reggel hatalmas tűz ütött ki egy 1990-es években leállított, üresen álló texasi erőműben, ahol rövid idő alatt komoly erőműtűz alakult ki. A lángok San Leon közelében, a 146-os országút mellett csaptak fel, és már messziről is jól látható fekete füst tornyosult a környék fölé – írja az ABC.

Óriási fekete füstfelhő emelkedett a texasi erőműtűz helyszínéről, amely órákon át lángolt. Fotó:Illusztráció/Unplash

Az erőműtűz terjedése percek alatt vált megállíthatatlanná

A tűz során két hűtőtorony és több elektromos vezeték is meggyulladt. A füst olyan sűrű volt, hogy több közeli településen arra kérték a lakosokat, hogy ne tartózkodjanak a szabadban, és lehetőleg ne lélegezzék be a levegőben terjengő anyagokat.

A riasztás hajnali 2 óra 44 perckor érkezett. Mire az első tűzoltók kiértek, az egész épület lángba borult. A tűz rohamosan terjedt, részben az erős szél miatt, így több kisebb tűzfészek is kialakult az erőmű körül. Ezeket külön egységeknek kellett eloltaniuk.

Massive fire erupts at decommissioned #Texas power plant pic.twitter.com/pq9m9i698B — CGTN (@CGTNOfficial) November 17, 2025

A Texas City városának szóvivője elmondta: a lángokat délutánra már sikerült megfékezni, de a teljes oltás több órát vett igénybe. A levegő minőségét folyamatosan mérték, és bár a műszerek biztonságos értékeket mutattak, a hatóságok továbbra is arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el a környéket.

Személyi sérülés szerencsére nem történt. A tűz okát még vizsgálják.

Így küzdöttek a lángokkal a hősök, amikor kigyulladt a százhalombattai finomító – képek

Százhalombatta felett felcsaptak a lángok és a tűzoltók hősiesen küzdöttek az oltásért. A FER Tűzoltóság és a megyei egységek gyorsan a helyszínre értek és órákon át próbálták megfékezni a tűz terjedését.

Súlyos nukleáris incidens történt: tűz ütött ki a legnagyobb román atomerőműben

Több tűzoltóegységet vezényeltek csütörtökön a romániai cernavodai atomerőműhöz, miután megszólalt a tűzjelzés a 2-es blokknál. A nukleáris incidens a román sajtó szerint rövid idő alatt megoldódott.