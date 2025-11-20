Hírlevél

Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

New York

Teljes pánik a metróban, két utasra támadtak késsel

Tegnap, 8:57
Újabb késeléses támadás történt a New York-i metróban. Az erőszakos támadásban két ártatlan utas sérült meg, mindkettőjüket kórházba szállították.
Két férfi megsérült, miután egy ismeretlen rájuk rontott a New York-i metróban. Az erőszakos támadás a délutáni csúcsforgalomban történt, a hatóságok megdöbbenve állnak az eset előtt – írja a New York Post. 

Erőszakos támadásban sérült meg két utas a metróban
A helyszínre érkező rendőrök egy 42 és egy 50 éves férfit találtak a helyszínen, mindketten az arcukon szenvedtek sérülést a késeléses támadásban. A többi utas azonnal a két férfi segítségére sietett, és megpróbálták elállítani a vérzést a mentők kiérkezéséig. A két utas sokkos állapotba került az erőszakos támadás miatt. 

Mindkét férfit kórházba szállították, az állapotuk stabil. 

Az elkövető elmenekült a helyszínről, a rendőrök nagy erőkkel keresik. 

Erőszakos támadás az osztrák vonaton 

Ausztriában őrizetbe vettek egy lett állampolgárt, aki túszejtéssel fenyegetőzött egy Bécsből Innsbruckba tartó vonaton november elején. A salzburgi rendőrség szóvivője a dpa német hírügynökségnek elmondta, hogy a 31 éves férfi az út során azt mondta, túszokat ejt, ha rendőrök szállnak fel a vonatra.  A salzburgi rendőrség különleges egységei hárították el a fenyegetést, fegyvert nem találtak a férfinál. 

Elaludt a metróvezető 

Sokkoló felvétel járta be az internetet, amelyen egy San Franciscó-i metrószerelvényen a mozdonyvezető elalszik szolgálat közben. A vonat eközben több mint 80 kilométer/órás sebességgel száguld, az utasok között pedig kitör a pánik, csupán pillanatokon múlt, hogy nem történt tragédia. 

 

