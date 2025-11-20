Teljes pánik a metróban, két utasra támadtak késsel

Két férfi megsérült, miután egy ismeretlen rájuk rontott a New York-i metróban. Az erőszakos támadás a délutáni csúcsforgalomban történt, a hatóságok megdöbbenve állnak az eset előtt – írja a New York Post.

Erőszakos támadásban sérült meg két utas a metróban

Fotó: Unsplash

A helyszínre érkező rendőrök egy 42 és egy 50 éves férfit találtak a helyszínen, mindketten az arcukon szenvedtek sérülést a késeléses támadásban. A többi utas azonnal a két férfi segítségére sietett, és megpróbálták elállítani a vérzést a mentők kiérkezéséig. A két utas sokkos állapotba került az erőszakos támadás miatt.

Mindkét férfit kórházba szállították, az állapotuk stabil.

Az elkövető elmenekült a helyszínről, a rendőrök nagy erőkkel keresik.

Two men slashed in face on busy NYC subway platform — attacker remains on the loose https://t.co/8J5yGhkcv4 pic.twitter.com/intEfx4Pzm — New York Post (@nypost) November 20, 2025

Erőszakos támadás az osztrák vonaton

Ausztriában őrizetbe vettek egy lett állampolgárt, aki túszejtéssel fenyegetőzött egy Bécsből Innsbruckba tartó vonaton november elején. A salzburgi rendőrség szóvivője a dpa német hírügynökségnek elmondta, hogy a 31 éves férfi az út során azt mondta, túszokat ejt, ha rendőrök szállnak fel a vonatra. A salzburgi rendőrség különleges egységei hárították el a fenyegetést, fegyvert nem találtak a férfinál.

Elaludt a metróvezető

Sokkoló felvétel járta be az internetet, amelyen egy San Franciscó-i metrószerelvényen a mozdonyvezető elalszik szolgálat közben. A vonat eközben több mint 80 kilométer/órás sebességgel száguld, az utasok között pedig kitör a pánik, csupán pillanatokon múlt, hogy nem történt tragédia.