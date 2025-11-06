Esküvői baki: a ceremóniamester elvitte a show-t, a násznép dőlt a röhögéstől – videó

A jelenetről készült videó villámgyorsan terjedni kezdett a TikTokon, több mint 11 millió megtekintést gyűjtve, és az esküvői baki heves vitát indított a kommentelők között – számolt be a New York Post.

Az esküvői baki meglepte a vendégeket (illusztráció)

Fotó: Unsplash



Kiakasztotta a jelenlévőket az esküvői baki

Az amerikai pár esküvőjén jelenlévők inkább negatívan ítélték meg a helyzetet.

Teljesen elrontotta a pillanatot

– vélte egyikük.



Ez így inkább bohózat, nem esküvő

– írta egy másik.

Ha én lettem volna a menyasszony, minimum megkértem volna, hogy én is csúszhassak

– viccelődött egy harmadik.

Bár a menyasszony a videó alá azt írta, hogy „jó munkát végzett, de ezen hangosan nevettem”, sok néző szerint a ceremóniamester viselkedése teljesen elfogadhatatlan volt.

Egy profi esküvőszervező, Isabella Watkins, a The Eventful Touch alapítója is megszólalt az ügyben.

Ez rendkívül szakszerűtlen viselkedés. Egy ilyen pillanat a menyasszonyé és a vőlegényé. A szervezőnek a háttérben kell maradnia

– nyilatkozta a szakember.

Watkins hozzátette, hogy bár a helyzet néhány vendégnek vicces lehetett, ezzel elvették a figyelmet a pár meghitt pillanatáról, és mostantól mindenki úgy fog emlékezni erre az esküvőre, mint „arra, ahol a szervező lecsúszott a korláton”.

A videó azóta vírusként terjed a közösségi médiában, és bár a menyasszony próbálja humorral kezelni a helyzetet, sokan úgy vélik: ez a nap inkább a ceremóniamester bakijáról marad emlékezetes, nem a nagy pillanatról.

Egy másik esküvőn is kínos és egyben oltári vicces jelenetnek lehettek a szemtanúi a vendégek. Az egyik tanú nadrágja a szertartás közben hirtelen leesett. A tanú meglepő gyorsasággal kapta vissza a nadrágját, de a násznép már fulladozott a nevetéstől.

A magyar rapper, Curtis esküvőjének napján is volt egy kisebb fiaskó. A bonyodalmak azzal kezdődtek, hogy a rapper menyasszonya reggel véletlenül magával vitte Curtis slusszkulcsát.