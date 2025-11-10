Sokkoló fordulat az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – újabb gyanúsítottak vannak

Németország kiadta a letartóztatási parancsot hét személy ellen, akik részt vettek az „Északi Áramlat 1” és „Északi Áramlat 2” gázvezetékek felrobbantásában – számolt be a Wall Street Journal (WSJ) november 10-én, forrásokra hivatkozva.

Csőrendszerek és elzáró berendezések a balti-tengeri Északi Áramlat 1 gázvezeték fogadóállomásán és az OPAL gázvezeték átadóállomásán 2022. július 11-én. Az Északi Áramlat 1-en keresztül 2011 óta érkezik az orosz földgáz Németországba (Fotó: Jens Büttner/DPA/AFP)

Fotó: JENS BUTTNER / DPA

Hét személyt vádolnak az Északi Áramlat robbantása miatt

„A Potsdamban működő nyomozócsoport hajózási kölcsönző cégeket, telefonokat és rendszámokat vizsgálva készítette elő a német hatóságok számára a három ukrán különleges katonai egységhez tartozó katonatiszt és négy mélytengeri búvár veterán letartóztatási parancsát” – írja a cikk.

A jelentés szerint az egyik búvár felbukkant egy német radar felvételén, ami lehetővé tette a nyomozók számára a gyanúsított azonosítását, közösségi média profiljának nyomon követését, és ezzel a többi gyanúsított felkutatását is.

Augusztus 21-én az olasz rendőrség a német hatóságok parancsára őrizetbe vette az ukrán állampolgár Szergej Kuznyecovot, akit az „Északi Áramlat” elleni támadás kapcsán gyanúsítottként kezeltek. A német ügyészség szerint Kuznyecov feltételezhetően az akció egyik koordinátora volt, később kiderült, hogy a csoport vezetőjeként is tevékenykedett. Az ügy iratai szerint legkésőbb 2022. szeptember 8-ig Kuznyecov és társai a rügeni Vik kikötőjében szálltak a Andromeda nevű vitorlásra, majd legalább négy robbanóeszközt helyeztek el a gázvezetékeken.

A szivárgásokat 2022 szeptemberében fedezték fel. A svéd szeizmológiai központ képviselője, Björn Lund szerint a vezetékek környékén két erőteljes víz alatti robbanást regisztráltak a baleset idején. Ezt követően a helyszínen robbanóanyag nyomait találták meg. Oroszország nemzetközi vizsgálatot követel az elkövetett terrorcselekmények kapcsán.