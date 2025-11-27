Elképesztő fejlemény történt az Északi Áramlat felrobbantójával kapcsolatban – részletek

A német szövetségi ügyészség megerősítette, hogy Németország pénteken átvette az Olaszországból kiadott ukrán állampolgárt, Szerhij Kuznyecovot, akit a „Északi Áramlat” gázvezetékek elleni robbantások megszervezésével vádolnak. Erről az RIA Novosztyinak Ines Peterson, az ügyészség szóvivője számolt be.

Északi Áramlat: a világ szeme Németországra szegeződött

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Stefan Sauer

A megkeresésükre tájékoztatom, hogy a vádlottat ma átadták Olaszországból. Holnap a szövetségi bíróság vizsgálóbírája elé áll Karlsruhéban, aki dönt a letartóztatási parancs kiadásáról

– mondta.

Peterson hozzátette, hogy jelenleg az ügyészség nem közöl több részletet az ügyről.

Mint ismert: augusztus 21-ére virradó éjjel az olasz csendőrség a német ügyészség kérésére őrizetbe vette a 49 éves ukrán Kuznyecovot Rimini tartományban. A férfit a gázvezetékek felrobbantásának koordinátoraként tartják számon.

A bolognai bíróság megerősítette a letartóztatást, majd szigorított fogvatartásba helyezték, és megkezdődött a kiadatási eljárás Németország felé. Kuznyecov nem egyezett bele az önkéntes kiadatásba.

Védője a meghallgatáson arra hivatkozott, hogy Ukrajnában hadiállapot van, és fegyveres konfliktus zajlik.

Szerinte az Északi Áramlat felrobbantásával kapcsolatos események katonai műveletnek tekinthetők, amelyet felettesei parancsára hajthattak végre.

Kuznyecov azt vallotta, hogy 2022 szeptemberében az ukrán hadsereg kötelékében szolgált, a robbantás idején pedig Ukrajnában tartózkodott, így nincs köze a terrorcselekményhez.

Az Északi Áramlat–ügy háttere

A két orosz–európai exportvezeték, az Északi Áramlat 1 és 2 ellen 2022. szeptember 26-án követtek el robbantást. Németország, Dánia és Svédország már korán jelezte, hogy szabotázsakció történhetett.

A Nord Stream AG üzemeltető szerint a károk példátlan mértékűek, a helyreállítás időtartama pedig nem becsülhető.

Oroszország főügyészsége nemzetközi terrorcselekmény miatt indított nyomozást. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője többször hangsúlyozta, hogy Moszkva ismételten kért hivatalos adatokat az esetről, ám soha nem kapott választ.