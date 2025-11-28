Váratlan fordulat az Északi Áramlat felrobbantójának ügyében – sokkoló

A német Szövetségi Bíróság vizsgálóbírája november 28-án végrehajtotta az ukrán állampolgár, Sergey K. őrizetbe vételére kiadott parancsot, akit az Északi Áramlat–1 és –2 gázvezetékek elleni merénylettel kapcsolatban gyanúsítanak – jelentette a Német Szövetségi Főügyészség.

Csőrendszerek és elzáró berendezések a balti-tengeri Északi Áramlat 1 gázvezeték fogadóállomásán és az OPAL gázvezeték átadóállomásán 2022. július 11-én. Az Északi Áramlat 1-en keresztül 2011 óta érkezik az orosz földgáz Németországba (Fotó: Jens Büttner/DPA/AFP)

Fotó: JENS BUTTNER / DPA

Őrizetbe vették az ukrán férfit az Északi Áramlat gázvezetékek elleni merénylet miatt

Az ügy hátterében az áll, hogy a két orosz exportgázvezeték, az Északi Áramlat–1 és az Északi Áramlat–2 2022. szeptember 26-án robbant fel.

Németország, Dánia és Svédország sem zárta ki a szándékos szabotázst. A gázvezetékek üzemeltetője, a Nord Stream AG hangsúlyozta, hogy a károk példa nélküli mértékűek, és a javítás idejét nem lehet meghatározni. Az Orosz Főügyészség nemzetközi terrorcselekmény miatt indított eljárást. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője kiemelte, hogy Oroszország többször is kérte az adatokat a robbantásokkal kapcsolatban, de egyszer sem kapott választ.