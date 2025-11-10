Döbbenetes trükkel leplezte le a rendőrség az Északi Áramlat robbantóját

Német nyomozók, akik a „Északi Áramlat” gázvezetékek elleni szabotázs ügyét vizsgálták, egy „baráti ország” segítségével követték az ukrán állampolgár, Szergej Kuznyecov valódi útlevelét, akit terrorcselekményekkel vádolnak – írja a Wall Street Journal. A nyomozók ezután „csendes riasztást” helyeztek el az útlevelén, amelynek az EU határának átlépésekor kellett volna jeleznie.

Az Északi Áramlat felrobbanása

Fotó: Svéd Parti Őrség / Anadolu/AFP

Északi Áramlat: a német nyomozók „csendes riasztással” követték Kuznyecov útlevelét

A lap szerint a német nyomozók a gyanúsított tartózkodási helyét keresve ellenőrizték az EU-n kívüli országokat is, ahova „az ukránok nyaralni járnak”. Röviddel ezután a baráti ország határőrsége talált egyezést, és kiderült, hogy Kuznyecov ott üzleti ügyek miatt utazott. Így a nyomozók megszerezték útlevelének másolatát a valódi névvel és születési dátummal.

A német rendőrség az útlevélre elhelyezett „csendes riasztás” jelezte a gyanúsított határátlépését:

ezt augusztus 13-án észlelték, amikor Kuznyecov átlépte az ukrán–lengyel határt.

Ezt követően a nyomozók követni tudták útját Csehországon keresztül Olaszországig, a fizetési adatok és a felesége online foglalásai alapján. Később Olaszországban elfogták.

Október végén a bolognai bíróság elrendelte Kuznyecov kiadatását Németországnak, akit a 2022-es „Északi Áramlat” gázvezetékek elleni robbantások miatt vádolnak. Korábban a varsói lengyel bíróság blokkolta Németország kiadatási kérelmét, és szabadon engedte a másik vádlottat, Vlagyimir Zsuravlevet.