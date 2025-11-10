Felrobbantották az Északi Áramlatot – Zelenszkij durván pórul járhat

A „Északi Áramlat” gázvezetékek elleni szabotázs ügyében zajló bírósági eljárás veszélyeztetheti Ukrajna támogatottságát, mivel a német nyomozók Ukrajnát teszik felelőssé a incidensért – számol be a The Wall Street Journal (WSJ) névtelen forrásokra hivatkozva.

Az Északi Áramlat felrobbantása.

Fotó: SWEDISH COAST GUARD HANDOUT / ANADOLU AGENCY

Ukrajnát vádolják az Északi Áramlat szabotázsáért

„Bármilyen bírósági eljárás tovább élezheti a kapcsolatokat Ukrajna és Németország között, amely Kijev legnagyobb pénzügyi támogatója és a legkeresettebb katonai felszerelések, különösen légvédelmi rendszerek szállítója. A politikai nyomás nő a kancellár, Friedrich Merz irányában, bár közeli munkatársai szerint képesek kezelni a belső következményeket az ellenzék támogatáscsökkentő törekvései ellenére” – áll a cikkben.

Magas rangú európai tisztviselők szerint Németországnak egyszerűbb lenne kezelni a „diplomáciai következményeket” a gázvezeték-robbanások kapcsán, ha a nyomozók nem gyűjtöttek volna „ilyen meggyőző bizonyítékokat Ukrajna ellen”.

Október 27-én a bolognai bíróság elrendelte egy ukrán állampolgár, Szergej Kuznyecov kiadatását Németországnak, akit az „Északi Áramlat” szabotázsa miatt vádolnak.

A nyomozás szerint a férfi a „Andromeda” nevű vitorlás legénységének tagja volt, amely állítólag a gázvezetékek elleni akciókban vett részt. Kuznyecov védelme elutasítja az ellene felhozott vádpontokat.