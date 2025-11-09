Hihetetlen helyen bukkantak élet nyomaira a kutatók

A Koppenhágai Egyetem kutatói olyan baktériumokat azonosítottak, amelyek a hideg vízben oldott szerves anyagokból élnek, és nitrogént is képesek átalakítani, annak ellenére, hogy ebből a gázból alig van az Északi-sarki-óceánban – számolt be a Daily Mail.

Az Északi-sarkon végeztek kutatást a tanulmányhoz

13 helyszínről vettek mintát az Északi-sarkon

A felfedezett mikroorganizmusokat nem-cianobaktériumos diazotrófoknak nevezik. Ezek nem fotoszintetizálnak, hanem a levegő nitrogénjét alakítják át ammóniává, amit aztán más tengeri élőlények, például algák is hasznosítanak.

Olyan jelenséget fedeztünk fel a jég alatt, amiről eddig azt hittük, hogy lehetetlen. Ez hatással lehet az egész élelmiszerláncra és a szénkörforgásra az északi vizekben"

– közölték a kutatók.

A kutatás során 13 helyszínről vettek mintát a Polarstern kutatóhajóval, és minden várakozást felülmúló nitrogénkötési aktivitást mértek, főként ott, ahol a jég épp olvad.

A tudósok szerint a klímaváltozás lehet a kulcs a jelenséghez: a gyorsan olvadó sarki jég miatt a baktériumok könnyebben hozzáférnek a tápanyagokhoz, így terjedésük felgyorsult.

A tanulmány, amely a Communications Earth & Environment folyóiratban jelent meg, új fejezetet nyit az Északi-sark élővilágának kutatásában, és arra figyelmeztet, hogy a jég olvadásával teljesen átalakulhat az óceán ökoszisztémája a következő évtizedekben.

