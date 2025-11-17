Nem is sejtené, mire képes az étcsokoládé az agyban

A japán Shibaura Műszaki Egyetem kutatói kísérleteket végeztek, amelyek során egereket etettek flavanolokkal – ezek természetes, antioxidáns hatású növényi vegyületek, amelyek megtalálhatók a kakaóban, a bogyós gyümölcsökben és a vörösborban is. Az étcsokoládé az egyik legismertebb flavanolforrás, amely hasonlóan hat az idegrendszerre. Egy órával a fogyasztás után az állatok akár 30 százalékkal jobban teljesítettek a memóriafeladatokban. A flavanolok úgy tűnik, nemcsak a sejtek védelmén keresztül hatnak, hanem közvetlenül serkentik az agyműködést is - tájékoztat a Fox News.

Egy falat étcsokoládé is fokozhatja az éberséget

Fotó: Unsplash

A kutatás szerint a vegyületek fanyar, keserű íze ingerli az érzőidegeket, amelyek üzenetet küldenek az agytörzsbe, ahol a locus coeruleus nevű agyi központ noradrenalint szabadít fel – ezt a vegyületet az éberséggel és a figyelemmel hozzák összefüggésbe. Ez a reakció hasonlít ahhoz, amit a testmozgás is kivált a szervezetben, és átmenetileg fokozza a memória javítását.

Hogyan javíthatja az étcsokoládé a memóriát?

A kutatók szerint az étcsokoládé flavanoljai képesek aktiválni a szervezet „éberségi rendszerét”. Ez nem a tápanyagok felszívódásán múlik, hanem azon, hogy az ízérzékelés idegrendszeri reakciót vált ki. Amikor a szájban megjelenik a kesernyés íz, az idegek közvetlenül jeleznek az agynak, ami fokozott noradrenalin-termeléshez vezet. Ez segíti az új információk rögzítését és a koncentrációt – vagyis rövid időre élesebbé teszi a memóriát.

A hatás azonban átmeneti, és az is kiderült, hogy az egereknek adott flavanoladag jóval nagyobb volt, mint amennyi egy átlagos adag csokoládéban megtalálható.

A kutatók ezért óvatosságra intenek: bár a jelenség ígéretes, még nem bizonyított, hogy embereknél is ugyanígy működik.

Miért hasonlít az étcsokoládé hatása a testmozgáséhoz?

A vizsgálat vezetője, Yasuyuki Fujii szerint a flavanolok által kiváltott válaszok szinte ugyanazokat az idegrendszeri folyamatokat indítják el, mint a fizikai aktivitás. A szimpatikus idegrendszer bekapcsol, növeli az éberséget, gyorsítja a reakciókat és serkenti az agy vérellátását. Ez a mechanizmus magyarázhatja, miért érzik magukat sokan frissebbnek vagy energikusabbnak egy falat étcsokoládé elfogyasztása után.

A tudósok úgy vélik, hogy a mérsékelt étcsokoládé-fogyasztás – ha minőségi, magas kakaótartalmú termékről van szó – hosszú távon is támogathatja a kognitív funkciókat. Ugyanakkor a túlzott cukor- és zsírfogyasztás ellensúlyozhatja az előnyeit, ezért a mértékletesség kulcsfontosságú.

