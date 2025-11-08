Gyógyszer helyett néhány étel, amik csodát tesznek a szervezettel

Egy német táplálkozásorvos szerint a megfelelő ételek akár gyógyszerként is hatnak. A legújabb kutatások alapján több krónikus betegség lefolyása is lassítható célzott étrenddel – írja a Focus.

A gyömbér kiváló migrén ellne.

Fotó: Shutterstock

Gyógyító ételek a hétköznapokban

Az emberi szervezet képes öngyógyításra, ha megkapja a szükséges tápanyagokat és vitaminokat. A helyesen megválasztott ételek nemcsak energiát adnak, hanem támogatják a szív, az agy és az anyagcsere működését is.

1. Érelmeszesedés ellen:

Avokádó, mandula, olívaolaj – javítják a vérzsírértékeket, csökkentik a rossz koleszterint és védik az erek falát.

2. Magas vérnyomás esetén:

Hibiszkusztea, cékla, ananász – természetes vérnyomáscsökkentők, serkentik a keringést és erősítik a szívet.

3. Demencia megelőzésére:

Tengeri hal, lenmagolaj, kakaó – az omega-3 zsírsavak és antioxidánsok javítják az agyműködést, fokozzák az emlékezőképességet. Korábban arról is írtunk, ha teljes kiőrlésű gabonaféléket, gyümölcsöket és zöldségeket fogyasztunk nagy mennyiségben a vörös és feldolgozott húsok, valamint ultrafeldolgozott élelmiszerek helyett, akkor elkerülhetjük az agyat érintő egyik legszörnyűbb betegséget.

4. Zsírmáj ellen:

Grapefruit, spenót, gyermekláncfű – elősegítik a méregtelenítést és a zsírok lebontását a májban.

5. Migrénre:

Gyömbér, zsíros hal, vaj – csökkentik a gyulladást, enyhítik a fejfájást és javítják a vérkeringést. Egy amerikai kutatók által készített tanulmány szerint is a magas zsírtartalmú halakat tartalmazó diéta lehet a migrénes fejfájás elleni harc kulcsa.

6. Csontritkulás megelőzésére:

Káposzta, szilva, mandulaital – gazdagok kalciumban, magnéziumban és antioxidánsokban, erősítik a csontokat.

A savanyú káposzta rostban gazdag táplálékunk, ugyanakkor rendkívül kalóriaszegény, ezért jó választás mindazoknak is, akik számára fontos az optimális testsúly fenntartása vagy megszerzése

Fotó: Madeleine Steinbach / Shutterstock

7. Reizdarm (irritábilis bél) esetén:

Útifűmag, paprika, papaya – nyugtatják a beleket, elősegítik az egészséges emésztést. Nemrég összegyűjtöttük, milyen diétákkal érdemes próbálkoznunk irratibilis bélszindróma esetén.

8. Cukorbetegségre:

Almaecet, mandula, aloe vera – csökkentik a vércukorszintet, javítják az inzulinérzékenységet és mérséklik a gyulladást.

Az okosan megválasztott ételek tehát nemcsak táplálnak, hanem gyógyítanak is. A növényi alapú, rostokban és antioxidánsokban gazdag étrend a legjobb védelem a modern kor betegségei ellen.