Ezektől az ételektől jobb illata lesz!

Tudományos kutatások szerint bizonyos ételek segíthetnek abban, hogy frissebb, természetesebb és vonzóbb legyen a testillatunk. A hatás főként az emésztés és a baktériumok kölcsönhatásából ered – attól függően, mit viszünk be a szervezetünkbe.

Kutatások bizonyítják, hogy bizonyos ételektől jobb illatunk lesz

Milyen ételek javítják a testszagot?

Zöldségek és gyümölcsök : a karotinoidokban gazdag ételek (sárgarépa, paradicsom, sütőtök, papaya) édes, friss illatot eredményeznek, és még a bőr színét is egészségesebbé teszik. Fokhagyma: bár erős illatú, kutatások szerint a rendszeres fogyasztása javíthatja az izzadság illatát, mivel antioxidáns és antibakteriális hatású. Telítetlen zsírokban gazdag ételek: az avokádó, diófélék és olívaolaj hozzájárulnak a hormonháztartás egyensúlyához, ami befolyásolja a test természetes illatát. Mérsékelt fehérjebevitel: a hal , a tojás és a tofu kis mennyiségben javítják a bőr egészségét és az illatunkat. Megfelelő folyadékbevitel: a hidratált szervezet kevesebb toxint izzad ki, így az izzadás során kevesebb kellemetlen szag alakul ki.

Ezzel szemben a szénhidrátban gazdag étrend, az erős alkohol és a túlzott kávéfogyasztás fokozhatja a kellemetlen testszagot, mivel a lebontásuk során több szagos anyag keletkezik.

Hogyan hat az étrend a testünk szagára?

A szervezetünk illatát két fő tényező befolyásolja: az emésztés és az izzadás. Az emésztés során a bélbaktériumok lebontják az elfogyasztott ételeket, miközben különféle gázok és illékony vegyületek keletkeznek. Ezek egy része a leheletben, másik része az izzadságban jelenik meg.

Az izzadás önmagában szagtalan, de amikor a bőrön élő baktériumok lebontják az izzadságot, különböző szagokat hoznak létre.

Bizonyos ételek, például a brokkoli, karfiol vagy spárga, kénes vegyületeket tartalmaznak, amelyek feldolgozás után erőteljes illatot eredményezhetnek. Ezek a szagok nem feltétlenül kellemetlenek, de intenzívek lehetnek.

A böjt és a testillat kapcsolata

A BBC információi szerint a böjt is befolyásolhatja a természetes illatunkat. Egy cseh kísérletben a 48 órán át nem evő nők izzadságát a férfiak vonzóbbnak ítélték, mint azokét, akik ettek – valószínűleg az anyagcsere átmeneti változása miatt.

Ugyanakkor a hosszabb éhezés vagy túlzott kalóriamegvonás ronthatja a lehelet minőségét, mivel a szervezet ketonokat termel, amelyek acetonos szagot adnak.

