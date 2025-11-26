Isztambuli tragédia: nem ételmérgezés okozta a török család halálát

Feltehetően rovarirtáshoz használt foszfin okozta a halálát annak a török-német családnak, amely Isztambulban halt meg – jelentették török sajtóforrások a boncolási jegyzőkönyvre hivatkozva. Az ügyben először ételmérgezés gyanúja miatt indítottak vizsgálatot, ám nem sokkal később olyan jelekre bukkantak, amelyek szerint az ágyi poloskák ellen használatos szer okozhatta a tragédiát.

Mégsem ételmérgezés okozta az isztambuli tragédiát (illusztráció) – Fotó: WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU

Nem ételmérgezés okozta a török család halálát

A T24 török híroldal és a HALK TV televíziós csatorna úgy tudja, a boncolás során a négy holttest - a szülők és a két gyerek - vérében és gyomrában nem találtak ételmaradványokat, ellenben nagy mennyiségű foszfinra bukkantak. A közzétett jegyzőkönyv megerősítette a gyanút, hogy a család halálát a rovarirtószer okozta, amelyet abban a szállodában használtak, ahol a négy ember megszállt.

A rovarirtószerekben gyakran használt foszfin magas dózisban belélegezve súlyos, akár halált okozó idegi és légzőszervi panaszokhoz és szívkárosodáshoz vezethet.

A szállodát nem sokkal a család halála után kiürítették, miután két másik, hányingerre és szédülésre panaszkodó vendég is kórházba került, majd az épületet később le is zárták.

Tragédia a Boszporusz partján

A család azután lett rosszul, miután különféle street food ételeket fogyasztottak az Ortaköy nevű, turisták által kedvelt városrészben. Az ételmérgezés gyanúja gyorsan felmerült, hiszen a szülők és két kisgyermekük röviddel a vacsora után hirtelen betegedtek meg.

Több személyt is őrizetbe vettek

A hírek szerint öt street food-árust, a hotel tulajdonosát és két alkalmazottját, valamint a rovarirtó cég három munkatársát is letartóztatták az isztambuli tragédia után.