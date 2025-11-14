Tragédia a Boszporusz partján: ételmérgezésbe halt meg két gyermek és egy édesanya

A család szerdán lett rosszul, miután különféle street food ételeket fogyasztottak az Ortaköy nevű, turisták által kedvelt városrészben. Az ételmérgezés gyanúja gyorsan felmerült, hiszen a szülők és két kisgyermekük röviddel a vacsora után hirtelen betegedtek meg - írja a CBS News.
Súlyos ételmérgezés gyanúja Isztambulban
A két gyermek – egy 6 és egy 3 éves – sajnos már a kórházba érkezésük után életét vesztette.
Édesanyjuk és édesapjuk intenzív osztályos ellátást kapott, de az anya később szintén belehalt a mérgezés következményeibe. Az apa továbbra is életveszélyes állapotban küzd.
Mit ehetett a család?
A helyi jelentések szerint a család több népszerű török street foodot is megkóstolt, köztük:
- kagylós rizst (midye dolma),
- „kumpirt”, azaz töltött sült burgonyát,
- kokorecet, vagyis grillezett báránybelsőséget.
Egyes beszámolók szerint édességet, török csemegét (Turkish Delight) is fogyasztottak. A család Németországban élt, és nyaralni érkeztek Isztambulba.
A rendőrség négy embert őrizetbe vett, és lefoglalta a mintákat az érintett árusoktól. A tartományi egészségügyi igazgatóság széles körű vizsgálatot indított.
Élelmiszerbiztonsági figyelmeztetés
A szakértők szerint az ételmérgezés világszerte komoly probléma. Csak az Egyesült Államokban évente több tízmillió ember betegszik meg szennyezett ételtől, és több százan halnak meg – a valós szám pedig jóval magasabb lehet.
Tavaly például a Boar’s Head felvágottakhoz köthető listeria-járvány tíz halálos áldozatot követelt.
Most mindenki a válaszokra vár
A tragikus eset felhívja a figyelmet a street food fogyasztásának veszélyeire, különösen akkor, ha az ételeket nem megfelelő körülmények között készítik vagy tárolják. A hatóságok ígérete szerint a vizsgálat gyors lesz, és felelősségre vonják azokat, akik mulasztást követtek el.