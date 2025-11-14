Hírlevél

Isztambul

Tragédia a Boszporusz partján: ételmérgezésbe halt meg két gyermek és egy édesanya

Sokkoló tragédia rázta meg Törökországot. Egy török család három tagja életét vesztette, miután súlyos ételmérgezés gyanújával kórházba kerültek Isztambul egyik népszerű turistalátványossága közelében. Az eset nagy felháborodást keltett, és a hatóságok azonnal átfogó vizsgálatot indítottak.
A család szerdán lett rosszul, miután különféle street food ételeket fogyasztottak az Ortaköy nevű, turisták által kedvelt városrészben. Az ételmérgezés gyanúja gyorsan felmerült, hiszen a szülők és két kisgyermekük röviddel a vacsora után hirtelen betegedtek meg - írja a CBS News.

Rejtélyes ételmérgezés ölte meg a gyerekeket és anyjukat Isztambulban (A kép illusztráció!)
Fotó: Unsplash

Súlyos ételmérgezés gyanúja Isztambulban

A két gyermek – egy 6 és egy 3 éves – sajnos már a kórházba érkezésük után életét vesztette.

Édesanyjuk és édesapjuk intenzív osztályos ellátást kapott, de az anya később szintén belehalt a mérgezés következményeibe. Az apa továbbra is életveszélyes állapotban küzd.

Mit ehetett a család?

A helyi jelentések szerint a család több népszerű török street foodot is megkóstolt, köztük:

  • kagylós rizst (midye dolma),
  • „kumpirt”, azaz töltött sült burgonyát,
  • kokorecet, vagyis grillezett báránybelsőséget.

Egyes beszámolók szerint édességet, török csemegét (Turkish Delight) is fogyasztottak. A család Németországban élt, és nyaralni érkeztek Isztambulba.

A rendőrség négy embert őrizetbe vett, és lefoglalta a mintákat az érintett árusoktól. A tartományi egészségügyi igazgatóság széles körű vizsgálatot indított.

Élelmiszerbiztonsági figyelmeztetés

A szakértők szerint az ételmérgezés világszerte komoly probléma. Csak az Egyesült Államokban évente több tízmillió ember betegszik meg szennyezett ételtől, és több százan halnak meg – a valós szám pedig jóval magasabb lehet.

Tavaly például a Boar’s Head felvágottakhoz köthető listeria-járvány tíz halálos áldozatot követelt.

Most mindenki a válaszokra vár

A tragikus eset felhívja a figyelmet a street food fogyasztásának veszélyeire, különösen akkor, ha az ételeket nem megfelelő körülmények között készítik vagy tárolják. A hatóságok ígérete szerint a vizsgálat gyors lesz, és felelősségre vonják azokat, akik mulasztást követtek el.

 

