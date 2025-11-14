Tragédia a Boszporusz partján: ételmérgezésbe halt meg két gyermek és egy édesanya

A család szerdán lett rosszul, miután különféle street food ételeket fogyasztottak az Ortaköy nevű, turisták által kedvelt városrészben. Az ételmérgezés gyanúja gyorsan felmerült, hiszen a szülők és két kisgyermekük röviddel a vacsora után hirtelen betegedtek meg - írja a CBS News.

Rejtélyes ételmérgezés ölte meg a gyerekeket és anyjukat Isztambulban (A kép illusztráció!)

Fotó: Unsplash

Súlyos ételmérgezés gyanúja Isztambulban

A két gyermek – egy 6 és egy 3 éves – sajnos már a kórházba érkezésük után életét vesztette.

Édesanyjuk és édesapjuk intenzív osztályos ellátást kapott, de az anya később szintén belehalt a mérgezés következményeibe. Az apa továbbra is életveszélyes állapotban küzd.

Mit ehetett a család?

A helyi jelentések szerint a család több népszerű török street foodot is megkóstolt, köztük:

kagylós rizst (midye dolma),

„kumpirt”, azaz töltött sült burgonyát,

kokorecet, vagyis grillezett báránybelsőséget.

Egyes beszámolók szerint édességet, török csemegét (Turkish Delight) is fogyasztottak. A család Németországban élt, és nyaralni érkeztek Isztambulba.

A rendőrség négy embert őrizetbe vett, és lefoglalta a mintákat az érintett árusoktól. A tartományi egészségügyi igazgatóság széles körű vizsgálatot indított.

Élelmiszerbiztonsági figyelmeztetés

A szakértők szerint az ételmérgezés világszerte komoly probléma. Csak az Egyesült Államokban évente több tízmillió ember betegszik meg szennyezett ételtől, és több százan halnak meg – a valós szám pedig jóval magasabb lehet.

Tavaly például a Boar’s Head felvágottakhoz köthető listeria-járvány tíz halálos áldozatot követelt.

Most mindenki a válaszokra vár

A tragikus eset felhívja a figyelmet a street food fogyasztásának veszélyeire, különösen akkor, ha az ételeket nem megfelelő körülmények között készítik vagy tárolják. A hatóságok ígérete szerint a vizsgálat gyors lesz, és felelősségre vonják azokat, akik mulasztást követtek el.