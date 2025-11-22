Soha többé nem fogja kidobni az étolaj kupakját, ha megtudja, mire való

Soha ne dobja el az étolajos flakonokon található műanyag fület, ugyanis fontos funkciója van, amit nem sokan tudnak – írja a MyHomeBook.

Fotó: Unsplash

Apró trükk az étolaj pontos adagolására

Egy apró trükk segítségével pontosan és könnyen adagolhatjuk az étolajat. Amikor étolajat öntünk a serpenyőbe vagy a salátára, gyakran nehéz a megfelelő mennyiséget eltalálni, és könnyen túl sok kerülhet az ételbe. Különösen azoknál a flakonoknál jelent ez problémát, amelyeknek van egy eltávolítható műanyag füle, amit a flakon kinyitásához le kell húzni.

Ezt a műanyag darabot azonban nem szabad kidobni, mert később praktikus adagolóként szolgálhat.

Miután lehúztuk a fedelet a műanyag füllel együtt, a flakon nyílásában általában egy apró, szűrőhöz hasonló rész található. A lehúzott fedelet egyszerűen fordítsuk meg úgy, hogy a fül lefelé nézzen, majd óvatosan nyomjuk a flakon nyílására, a szűrőre. Nem kell túl nagy erőt alkalmazni, mert a fedél könnyen belecsúszhat a flakonba. Ezután, amikor étolajat öntünk, a visszahelyezett fedél működik, mint adagoló, és csak az oldalán lévő kis résekből folyik az olaj, így mindig pontos mennyiséget használhatunk.

Mely zsiradékok egészségesek?

Egyesek a vajra esküsznek, míg mások a margarint részesítik előnyben. Nem mindegy, hogy a vaj vagy margarin mellett döntünk, ugyanis az egyik sokkal egészségtelenebb a társánál. A vaj természetes termék, általában tehéntejből készül. Nem tartalmaz mesterséges adalékanyagokat, csak a természetes béta-karotint. A margarin ezzel szemben iparilag előállított termék, amely folyékony olajok és szilárd zsírok keverékéből készül.

Így legyen profi hulladékszelektáló

A hazai lakosság egyre szakszerűbben válogatja szét a még hasznosítható hulladékokat. A jelentős javulásban nagy szerepe van a visszaváltási rendszer (REpont) bevezetésének, valamint annak, hogy a lakosság körében egyre inkább megjelenik a szemléletváltás a hulladékkezeléssel kapcsolatban.