Megfejtették a híres etruszk város titkát: döbbenetes, mit találtak

A régészek most először tudták teljes egészében feltérképezni Veio, az egykor Rómával rivalizáló etruszk város rejtett föld alatti alagútjait. A modern technológia olyan részleteket tárt fel, amelyek új fényt vetnek az etruszkok mérnöki tudására és mindennapi életére – számol be az Arkeonews.

Az etruszk város alagútjai a mérnöki szakértelem bizonyítékai (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Veio: Az etruszk város föld alatti titkai

A kutatók a Magellano nevű, űrkutatási célokra kifejlesztett autonóm rovert vetették be, amely képes volt bejárni a szűk és veszélyes föld alatti járatokat. Ennek köszönhetően most először készült digitális térkép Veio teljes alagútrendszeréről – a Campetti-fennsíktól a Portonaccio-szentélyen át a Cannetaccio-völgyig.

A felmérés megmutatta, hogy a város alagútjai nem véletlenszerűek voltak, hanem tudatosan megtervezett hidraulikus hálózat részei.

Különösen érdekes a Portonaccio-szentély környezete, ahol az Apollo-templom mellett egy monumentális szent medence is található. Ez a rituális tisztulás helyszíne lehetett, amelyet a rómaiak Veio i.e. 396-os elfoglalása után is használtak.

A vízrendszer és az alagutak összekapcsolása világossá teszi, hogy a vallási és gyakorlati funkciók szorosan összefonódtak.

Veio a korai Etruszk Liga egyik vezető városa volt, és katonai erejével, kereskedelmével komoly kihívást jelentett Rómának. A föld alatti járatok segítették a város védelmét, a rituális tevékenységeket és a mozgást a nehezen megközelíthető terepen. A most elkészült feltérképezés új adatokat szolgáltat az etruszk civilizációról, amelynek nyelve, vallása és társadalmi rendszere ma is sok titkot rejt. A felfedezés révén most először nyílik lehetőség arra, hogy jobban megértsük, hogyan működött Veio, az egyik legfontosabb etruszk város, és milyen hatással volt a későbbi Róma kialakulására.

