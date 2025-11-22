Hírlevél

Van bőr a képükön: Az EU vezetői átírták Trump béketervét, majd elküldték Washingtonba

Trump

3 órája
A vezető európai országok állam- és kormányfői elkészítették saját "munkatervüket" az amerikai béketervezetről, amely az ukrajnai konfliktus rendezését célozza, és már el is küldték Washingtonba. A dokumentum a Trump által javasolt 28 pont átdolgozott változata, amelyet az EU, Japán és Kanada főbb államai elutasítottak.
A vezető európai országok állam- és kormányfői saját „munkaváltozatot” küldtek Washingtonba az ukrajnai konfliktus rendezésére vonatkozó javaslatokból – számolt be róla november 22-én a Der Spiegel.

európa
Európa beleszól a béketervbe Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Európai vezetők saját béketervezettel álltak elő Washingtonban az ukrán konfliktus ügyében

A lap szerint az EU politikusai péntek estétől, november 21-től dolgoztak ki ellenjavaslatokat. A munkadokumentum, amelyben az amerikai elnök, Donald Trump javaslatait módosították, már a Fehér Házhoz került.

„A G20-csúcs margóján az állam- és kormányfők egyeztetéseket tartottak. A rendelkezésre álló információk szerint most elkészült a saját munkadokumentumuk, amely már Washingtonba került. Ez a Trump 28 pontjának átdolgozott változata” – írta a Der Spiegel.

Az amerikai béketervezet jelenlegi formáját a főbb európai országok, valamint Japán és Kanada elutasították.

