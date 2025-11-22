Van bőr a képükön: Az EU vezetői átírták Trump béketervét, majd elküldték Washingtonba

A vezető európai országok állam- és kormányfői saját „munkaváltozatot” küldtek Washingtonba az ukrajnai konfliktus rendezésére vonatkozó javaslatokból – számolt be róla november 22-én a Der Spiegel.

Európa beleszól a béketervbe Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A lap szerint az EU politikusai péntek estétől, november 21-től dolgoztak ki ellenjavaslatokat. A munkadokumentum, amelyben az amerikai elnök, Donald Trump javaslatait módosították, már a Fehér Házhoz került.

„A G20-csúcs margóján az állam- és kormányfők egyeztetéseket tartottak. A rendelkezésre álló információk szerint most elkészült a saját munkadokumentumuk, amely már Washingtonba került. Ez a Trump 28 pontjának átdolgozott változata” – írta a Der Spiegel.

Az amerikai béketervezet jelenlegi formáját a főbb európai országok, valamint Japán és Kanada elutasították.